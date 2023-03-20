Институт Евразийской интеграции озвучил результаты Exit poll

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Согласно данным Института Евразийской интеграции, общая явка избирателей составила 53,25%.

На основании опроса, участие в котором приняло более 30 тысяч избирателей, голоса расположились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовало 53,46% избирателей;

за партию "Ауыл" - 10,52% избирателей;

за партию "Respublica" - 8,90% избирателей;

за НПК - 6,25% избирателей;

за партию "Байтак" - 3,22% избирателей;

за партию "Ак жол" - 7,87% избирателей;

за партию ОСДП - 5,31% избирателей.

Графу "против всех" выбрало 4,47% избирателей.

Отметим, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов прошли в Казахстане 19 марта. В них приняли участие представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.