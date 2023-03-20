Институт Евразийской интеграции озвучил результаты Exit poll

На площадке телемарафона на ТК "Qazaqstan" озвучили результаты Exit poll Института Евразийской интеграции, передает Кazpravda.kz.
Согласно данным Института Евразийской интеграции, общая явка избирателей составила 53,25%.
На основании опроса, участие в котором приняло более 30 тысяч избирателей, голоса расположились следующим образом:
за партию "Amanat" проголосовало 53,46% избирателей;
за партию "Ауыл" - 10,52% избирателей;
за партию "Respublica" - 8,90% избирателей;
за НПК - 6,25% избирателей;
за партию "Байтак" - 3,22% избирателей;
за партию "Ак жол" - 7,87% избирателей;
за партию ОСДП - 5,31% избирателей.
Графу "против всех" выбрало 4,47% избирателей.
Отметим, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов прошли в Казахстане 19 марта. В них приняли участие представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.