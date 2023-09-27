Институт петиций: государство будет оперативнее реагировать на нужды казахстанцев

21 сентября на пленарном заседании Сената были приняты законопроекты РК «Об общественном контроле» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Указанные акты разработаны правительством в целях создания правовых условий для выполнения задач в области усиления общественного контроля, поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

В разработке законопроектов приняли участие рабочие группы из числа экспертов-юристов, правозащитников, общественных деятелей.

Акты позволят выстроить эффективную систему общественного контроля в стране. Так, в соответствии с законопроектом значительно расширен круг лиц, осуществляющих общественный контроль, в числе которых граждане Казахстана и некоммерческие организации.

Законопроектами впервые закрепляется ряд важнейших принципов общественного контроля, среди которых законность, публичность, открытость, добровольность и независимость осуществления общественного контроля. При этом существенно расширяется перечень объектов, которые будут подвергаться общественному контролю.

Кроме того, в рамках законопроекта запланировано создание регулирующего института петиций, который позволит повысить оперативность реагирования на нужды граждан, уровень участия гражданского общества в управлении государством, а также открытость деятельности государственных органов.

Законопроект предусматривает закрепление понятия «петиция», регламентацию порядка подачи, присоединения и рассмотрения петиции, определение перечня тем, по которым не может подаваться петиция, и установление требований к подаваемой петиции, определение пороговых значений для обязательного рассмотрения петиции на уровне закона (с ранжированием по уровням принятия решений – районный, областной и республиканский).

В целом данные поправки позволят концептуально обновить нормативную основу регулирования сферы общественного контроля, будут способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в области общественного контроля.