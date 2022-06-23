И Национальный курултай, и Ассамблея народа Казахстана – непосредственные инструменты укрепления единства нации.

Итоги первого заседания Национального курултая и роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации проводимых в стране реформ обсуждены на расширенном заседании Совета АНК.

Участие в нем приняли замес­титель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Ассамблеи Администрации Президента РК Марат Азильханов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, представители центральных и местных государственных органов, эксперты аналитических и исследовательских институтов, центров, руководители КГУ «Қоғамдық келісім» областей, Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

Как подчеркнул Марат Азильханов, создание института Нацио­нального курултая – неотъемлемая составная часть программы политических реформ, которая получила всенародный мандат доверия на референдуме 5 июня.

– Задача Национального курултая – сформировать единую институциональную модель общественного диалога, которая усилит консолидацию и взаимодействие общест­ва, граждан и власти, – отметил зампред АНК. – Убежден, что каждый граж­данин Казахстана и, тем более член АНК, понимает и поддерживает глубокий эмо­ционально-нравственный, политико-этический смысл возрож­дения этой степной казахской по форме и содержанию общенародной диалоговой площадки, особенно в период масштабных и ответственных изменений в политической жизни страны. Тем самым Глава государства дал ясно понять, что программа политических реформ – это суверенный шаг Независимого Казахстана, он будет осуществляться по казахстанским лекалам и исходя из потребностей страны и народа.

Остановился Марат Азильханов также на месседжах, которые были даны Президентом в ходе первого заседания. По его словам, Глава государства однозначно указал, что Вторая республика строится уже сейчас, и реформы в соответствии с ожиданиями граждан будут осуществляться в кратчайшие сроки. Всесторонняя модернизация будет продолжаться высокими темпами, и всем, в том числе АНК, нужно быть готовыми работать по-новому.

– Национальный курултай показал: партнерство власти и общества должно сыграть особую роль в построении Справедливого Нового Казахстана, – отметил зампред АНК. – Президент подчеркнул, что референдум сформировал основу нового общественого договора, который расширяет участие граждан в управлении государством. В этом и есть главный смысл и предназначение Второй респуб­лики. И далеко не случайно Президент озвучил инициативу по восстановлению как главного национального праздника Дня Республики 25 октября, который ранее был отменен. Тем самым восстанавливается ­историческая преемственность между надеж­дами эпохи обретения Независимости и устремлениями народа в современные времена.

По мнению Марата Азильханова, создание Национального курултая – важный для страны этап в контексте формирования новой идентичности и укреп­ления единства. Это первое и главное направление работы курултая, а также ключевая задача Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что главными основаниями нашего единства всегда выступали фундаментальные исторически сложившиеся факторы: общность истории, государственный язык, исконно казахские земли, казахстанское гражданство, независимость, суверенитет и так далее. Они и сегодня не теряют значения, но в Новом Казахстане к ним добавляются новые смыслы. В числе которых – весомый объе­диняющий фактор сильного граж­данского общества со зрелыми традиция­ми демократии.

– Национальный курултай – первый и главный элемент демократического построения и демократических традиций Великой степи. И это ясный и яркий посыл всем нам, что курс в Новом Казахстане – на зрелое гражданское общество, принимающее активное участие в построении страны и ее развитии. Важно подчеркнуть, что Глава государства, и в этом случае я бы добавил – Председатель АНК, обозначил главную цель курултая как укрепление единства нации посредством новых идей и созидательных шагов. И АНК, и Национальный курултай – непосредственные инструменты укрепления единства нации.

Спикер подчеркнул, что таким образом формирование казах­станской идентичности получает дополнительные опции в виде формирования нового качества нации, ценностей модернизации народного бытия и общественного сознания. Выполнение этих задач возможно через формирование устойчивых демократических институтов, культуры политической ответственности, через патриотизм, реализацию принципа «разные мнения – единая нация», установление верховенства закона и порядка.

Марат Азильханов также отметил озвученные Касым-­Жомартом Токаевым на курултае такие темы, как установление исторической справедливости, укреп­ление ценностей трудолюбия, справедливости, соблюдение принципа «единство в много­образии» и развитие государственного языка.

Он обратил внимание, что уже сейчас работа АНК выстроена в соответствии с задачами, поставленными на заседании курултая, которые во многом перекликаются с решениями 31-й сессии ассамблеи.

– Интеграция АНК в программу политических реформ, погружение в общенациональную повестку дня открывает новые горизонты и грани нашей работы, – подчеркнул Марат Азильханов, добавив, что ассамблея была, есть и будет важнейшим ресурсом поддержки ­политических реформ и инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева.

В ходе заседания в формате открытого диалога участники обсудили важнейшие вопросы, озвученные на курултае, а также пути выстраивания прочного диа­лога гражданского общества с властью, вовлечения населения в масштабные реформы через разъяс­нение значения ­политических реформ и новые технологии.