Статьи Инструменты укрепления единства 23 июня 2022 г. 0:47 Ася Петрова И Национальный курултай, и Ассамблея народа Казахстана – непосредственные инструменты укрепления единства нации. Итоги первого заседания Национального курултая и роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации проводимых в стране реформ обсуждены на расширенном заседании Совета АНК. Участие в нем приняли заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Ассамблеи Администрации Президента РК Марат Азильханов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, представители центральных и местных государственных органов, эксперты аналитических и исследовательских институтов, центров, руководители КГУ «Қоғамдық келісім» областей, Нур-Султана, Алматы, Шымкента. Как подчеркнул Марат Азильханов, создание института Национального курултая – неотъемлемая составная часть программы политических реформ, которая получила всенародный мандат доверия на референдуме 5 июня. – Задача Национального курултая – сформировать единую институциональную модель общественного диалога, которая усилит консолидацию и взаимодействие общества, граждан и власти, – отметил зампред АНК. – Убежден, что каждый гражданин Казахстана и, тем более член АНК, понимает и поддерживает глубокий эмоционально-нравственный, политико-этический смысл возрождения этой степной казахской по форме и содержанию общенародной диалоговой площадки, особенно в период масштабных и ответственных изменений в политической жизни страны. Тем самым Глава государства дал ясно понять, что программа политических реформ – это суверенный шаг Независимого Казахстана, он будет осуществляться по казахстанским лекалам и исходя из потребностей страны и народа. Остановился Марат Азильханов также на месседжах, которые были даны Президентом в ходе первого заседания. По его словам, Глава государства однозначно указал, что Вторая республика строится уже сейчас, и реформы в соответствии с ожиданиями граждан будут осуществляться в кратчайшие сроки. Всесторонняя модернизация будет продолжаться высокими темпами, и всем, в том числе АНК, нужно быть готовыми работать по-новому. – Национальный курултай показал: партнерство власти и общества должно сыграть особую роль в построении Справедливого Нового Казахстана, – отметил зампред АНК. – Президент подчеркнул, что референдум сформировал основу нового общественого договора, который расширяет участие граждан в управлении государством. В этом и есть главный смысл и предназначение Второй республики. И далеко не случайно Президент озвучил инициативу по восстановлению как главного национального праздника Дня Республики 25 октября, который ранее был отменен. Тем самым восстанавливается историческая преемственность между надеждами эпохи обретения Независимости и устремлениями народа в современные времена. По мнению Марата Азильханова, создание Национального курултая – важный для страны этап в контексте формирования новой идентичности и укрепления единства. Это первое и главное направление работы курултая, а также ключевая задача Ассамблеи народа Казахстана. Он напомнил, что главными основаниями нашего единства всегда выступали фундаментальные исторически сложившиеся факторы: общность истории, государственный язык, исконно казахские земли, казахстанское гражданство, независимость, суверенитет и так далее. Они и сегодня не теряют значения, но в Новом Казахстане к ним добавляются новые смыслы. В числе которых – весомый объединяющий фактор сильного гражданского общества со зрелыми традициями демократии. – Национальный курултай – первый и главный элемент демократического построения и демократических традиций Великой степи. И это ясный и яркий посыл всем нам, что курс в Новом Казахстане – на зрелое гражданское общество, принимающее активное участие в построении страны и ее развитии. Важно подчеркнуть, что Глава государства, и в этом случае я бы добавил – Председатель АНК, обозначил главную цель курултая как укрепление единства нации посредством новых идей и созидательных шагов. И АНК, и Национальный курултай – непосредственные инструменты укрепления единства нации. Спикер подчеркнул, что таким образом формирование казахстанской идентичности получает дополнительные опции в виде формирования нового качества нации, ценностей модернизации народного бытия и общественного сознания. Выполнение этих задач возможно через формирование устойчивых демократических институтов, культуры политической ответственности, через патриотизм, реализацию принципа «разные мнения – единая нация», установление верховенства закона и порядка. Марат Азильханов также отметил озвученные Касым-Жомартом Токаевым на курултае такие темы, как установление исторической справедливости, укрепление ценностей трудолюбия, справедливости, соблюдение принципа «единство в многообразии» и развитие государственного языка. Он обратил внимание, что уже сейчас работа АНК выстроена в соответствии с задачами, поставленными на заседании курултая, которые во многом перекликаются с решениями 31-й сессии ассамблеи. – Интеграция АНК в программу политических реформ, погружение в общенациональную повестку дня открывает новые горизонты и грани нашей работы, – подчеркнул Марат Азильханов, добавив, что ассамблея была, есть и будет важнейшим ресурсом поддержки политических реформ и инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания в формате открытого диалога участники обсудили важнейшие вопросы, озвученные на курултае, а также пути выстраивания прочного диалога гражданского общества с властью, вовлечения населения в масштабные реформы через разъяснение значения политических реформ и новые технологии.