Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане

Паводки
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В районах области проводятся проверки паводкоопасных участков, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Работы по предотвращению паводков продолжаются, организована круглосуточная дежурная служба. Ситуация находится на контроле у оперативного штаба и главы региона.

В Уланском районе на постоянном контроле у акимата находятся территории, которые попадают в карту паводкоопасных мест. В близи села Герасимовка интенсивно пошла талая вода с полей. Был углублен отводной канал, чтобы не допустить затоплений инертным материалом проведены укрепительные работы. В жилые дома вода не зашла. С 3-х придворовых участков талые воды отведены. Сейчас ведутся все необходимые противопаводковые мероприятия. В селе находится аким области. Непосредственно на месте Нурымбет Сактаганов дал распоряжения по укреплению берега обводного канала, углублению и очистки арыков. Большая вода должна беспрепятственно уходить.

«Все службы работают в режиме повышенной готовности. Не смотря на праздники, никто расслабляться не должен. В случае необходимости будет задействована дополнительная техника для предотвращения паводков и защиты территории. В эти дни жители области должны, ни о чем не беспокоясь, праздновать Наурыз. А мы будем работать и создавать для этого все необходимые условия», - отметил Сактаганов.

В Тарбагатайском районе проведены обследования паводкоопасных участков, которые находятся в зоне возможного затопления, включая солнечную сторону горы Манырак, Кара Тогам, Есенгелди и Баргана.

В районе Алтай идет процесс вскрытия рек. Ежечасный мониторинг погодных условий, уровня воды, позволяет держать ситуацию под контролем.

В селе Үлкен Нарын на улице Алтайэнерго было зафиксировано скопление талых вод возле хозяйственной постройки. Установлено, что угрозы жилому дому нет, так как рядом расположена дамба, а вода отводится в обводной канал. Обводной канал расчищен и в настоящее время вода постепенно уходит. Службы ЧС и местные исполнительные органы следят за ситуацией. Приняты все необходимые меры по подготовке и обеспечению защитных сооружений. Наготове инертный материал и спецтехника.

#ВКО #снеготаяние #паводки в Казахстане

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