Интернет-мошенничество: как не попасться на уловки киберпреступников

Мошенничество
106
Дана Аменова
Корреспондент

Об основных схемах работы киберпреступников рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Астаны Дастан Калиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как он отметил, с увеличением доли цифровизации в процессах жизни общества в Казахстане активизировались и интернет-мошенники. Борьбу с ними активно ведут правоохранители. Так, в 2024 году в Астане зарегистрировано 749 интернет-мошенничеств. Ущерб, причиненный гражданам, превышает 500 миллионов тенге.

— Нами достигнуто снижение регистрации на 13,6 %. Цифровизация в стране набирает массовый характер. Сделки, покупки, денежные переводы, получение госуслуг совершаются дистанционно, без надобности личного присутствия, что вызывает особый интерес у злоумышленников. Первый и самый важный шаг в предотвращении интернет-мошенничества – это осведомленность. Нужно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям онлайн, а также использовать надежные пароли и защищенные соединения, — подчеркнул Дастан Калиев.

Он выделил основные схемы мошенников:

1) звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта. Составляется диалог по аудио либо видео связи, мошенники монтируют не только голоса, но и лица собеседников. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, национального банка либо знакомыми и близкими. Могут вводить в заблуждение под видом проведения сомнительных банковских транзакций либо спецоперации по поимке злоумышленников.

Помните, полиция не привлекает граждан к задержанию злоумышленников по телефону, в том числе по видеосвязи.

2) продажа товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках – этот вид предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, где они всяческим образом будут подводить и просить перевести деньги в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае можно остаться без своих сбережений.

3) использование фишинговых сайтов – данный вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Такие сайты один в один идентичны с реальными сайтами.

- К примеру, вы выложили объявление на одном из сайтов, и к вам обращается незнакомый человек и просит оформить доставку, затем он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести ваши данные, ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денег с банковской карты, — сказал  Дастан Калиев.

4) инвестирование в криптовалюту и ценные бумаги.

К примеру, в социальных сетях появилась реклама, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или криптовалют. С гражданином созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Заманивает выгодными предложениями, уговаривает внести деньги, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращает вложенные деньги с якобы заработанной выгодой. После чего просит внести уже суммы позначительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно, и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, в которых проходишь регистрацию, и в личном кабинете наблюдаешь за приумножением своих сбережений, но это все фейк.

5) Неправомерный доступ к аккаунту мессенджера What’s App - злоумышленники используют вредоносную ссылку, которая, как правило, поступает от знакомых контактов. После прохождения по ссылке они получают доступ к учетной записи, затем рассылают информацию всем контактам с просьбой одолжить деньги, которые выводятся на подставные банковские счета.

В городской администрации призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные.

— Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему What’s App - аккаунту, зайдя в приложении в «Настройки» и перейдя во вкладку «Привязанные устройства». Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. Если вы получили от знакомых такого рода сообщения с просьбой одолжить деньги, то перед тем как отправлять, необходимо позвонить знакомому и убедиться в действительности нужде денег, — предупредил спикер.

 

#интернет-мошенничество #киберпреступники #уловки

Популярное

Все
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Красиво шить не запретишь
Войти в топ мировых вузов
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Куда уходит Каспий?
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Лапша без посредников
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Эмоции, впечатления, опыт
Обещают, что будет красиво
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, приезжая на вызов?
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Нужны ли посредники?
Время большой воды
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Утечка данных: более 1,4 тыс. жалоб поступило от граждан в …
Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
Астанчанина осудили за незаконный обмен криптовалюты
Зарплаты на 24 млн тенге выплатили подставным лицам в Турке…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]