Интернет-мошенничество: как не попасться на уловки киберпреступников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как он отметил, с увеличением доли цифровизации в процессах жизни общества в Казахстане активизировались и интернет-мошенники. Борьбу с ними активно ведут правоохранители. Так, в 2024 году в Астане зарегистрировано 749 интернет-мошенничеств. Ущерб, причиненный гражданам, превышает 500 миллионов тенге.

— Нами достигнуто снижение регистрации на 13,6 %. Цифровизация в стране набирает массовый характер. Сделки, покупки, денежные переводы, получение госуслуг совершаются дистанционно, без надобности личного присутствия, что вызывает особый интерес у злоумышленников. Первый и самый важный шаг в предотвращении интернет-мошенничества – это осведомленность. Нужно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям онлайн, а также использовать надежные пароли и защищенные соединения, — подчеркнул Дастан Калиев.

Он выделил основные схемы мошенников:

1) звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта. Составляется диалог по аудио либо видео связи, мошенники монтируют не только голоса, но и лица собеседников. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, национального банка либо знакомыми и близкими. Могут вводить в заблуждение под видом проведения сомнительных банковских транзакций либо спецоперации по поимке злоумышленников.

Помните, полиция не привлекает граждан к задержанию злоумышленников по телефону, в том числе по видеосвязи.

2) продажа товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках – этот вид предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, где они всяческим образом будут подводить и просить перевести деньги в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае можно остаться без своих сбережений.

3) использование фишинговых сайтов – данный вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Такие сайты один в один идентичны с реальными сайтами.

- К примеру, вы выложили объявление на одном из сайтов, и к вам обращается незнакомый человек и просит оформить доставку, затем он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести ваши данные, ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денег с банковской карты, — сказал Дастан Калиев.

4) инвестирование в криптовалюту и ценные бумаги.

К примеру, в социальных сетях появилась реклама, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или криптовалют. С гражданином созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Заманивает выгодными предложениями, уговаривает внести деньги, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращает вложенные деньги с якобы заработанной выгодой. После чего просит внести уже суммы позначительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно, и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, в которых проходишь регистрацию, и в личном кабинете наблюдаешь за приумножением своих сбережений, но это все фейк.

5) Неправомерный доступ к аккаунту мессенджера What’s App - злоумышленники используют вредоносную ссылку, которая, как правило, поступает от знакомых контактов. После прохождения по ссылке они получают доступ к учетной записи, затем рассылают информацию всем контактам с просьбой одолжить деньги, которые выводятся на подставные банковские счета.

В городской администрации призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные.