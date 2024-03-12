Интернет-мошенничество: как не попасться на уловки киберпреступников

Об основных схемах работы киберпреступников рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Астаны Дастан Калиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны
Как он отметил, с увеличением доли цифровизации в процессах жизни общества в Казахстане активизировались и интернет-мошенники. Борьбу с ними активно ведут правоохранители. Так, в 2024 году в Астане зарегистрировано 749 интернет-мошенничеств. Ущерб, причиненный гражданам, превышает 500 миллионов тенге.
— Нами достигнуто снижение регистрации на 13,6 %. Цифровизация в стране набирает массовый характер. Сделки, покупки, денежные переводы, получение госуслуг совершаются дистанционно, без надобности личного присутствия, что вызывает особый интерес у злоумышленников. Первый и самый важный шаг в предотвращении интернет-мошенничества – это осведомленность. Нужно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям онлайн, а также использовать надежные пароли и защищенные соединения, — подчеркнул Дастан Калиев.
Он выделил основные схемы мошенников:
1) звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта. Составляется диалог по аудио либо видео связи, мошенники монтируют не только голоса, но и лица собеседников. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, национального банка либо знакомыми и близкими. Могут вводить в заблуждение под видом проведения сомнительных банковских транзакций либо спецоперации по поимке злоумышленников.
Помните, полиция не привлекает граждан к задержанию злоумышленников по телефону, в том числе по видеосвязи.
2) продажа товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках – этот вид предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, где они всяческим образом будут подводить и просить перевести деньги в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае можно остаться без своих сбережений.
3) использование фишинговых сайтов – данный вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Такие сайты один в один идентичны с реальными сайтами.
- К примеру, вы выложили объявление на одном из сайтов, и к вам обращается незнакомый человек и просит оформить доставку, затем он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести ваши данные, ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денег с банковской карты, — сказал Дастан Калиев.
4) инвестирование в криптовалюту и ценные бумаги.
К примеру, в социальных сетях появилась реклама, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или криптовалют. С гражданином созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Заманивает выгодными предложениями, уговаривает внести деньги, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращает вложенные деньги с якобы заработанной выгодой. После чего просит внести уже суммы позначительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно, и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, в которых проходишь регистрацию, и в личном кабинете наблюдаешь за приумножением своих сбережений, но это все фейк.
5) Неправомерный доступ к аккаунту мессенджера What’s App - злоумышленники используют вредоносную ссылку, которая, как правило, поступает от знакомых контактов. После прохождения по ссылке они получают доступ к учетной записи, затем рассылают информацию всем контактам с просьбой одолжить деньги, которые выводятся на подставные банковские счета.
В городской администрации призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные.
— Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему What’s App - аккаунту, зайдя в приложении в «Настройки» и перейдя во вкладку «Привязанные устройства». Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. Если вы получили от знакомых такого рода сообщения с просьбой одолжить деньги, то перед тем как отправлять, необходимо позвонить знакомому и убедиться в действительности нужде денег, — предупредил спикер.