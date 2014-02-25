Технологии

Инвестиции и модернизация

14 М. Оспанов доложил Главе государства об итогах работы агентства в 2013 году и планах на текущий год.

В ходе встречи были обсуждены основные меры по совершенствованию тарифной политики, а также вопросы обеспечения прозрачности формирования тарифов, повышения качества регулируемых услуг и усиления контро­ля за деятельностью субъек­тов естественных монополий.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечения жесткого контроля за целевым использованием средств, получаемых монополистами в результате повышения тарифов. 

Нурсултан Назарбаев отметил важность создания максимально благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также более широкого применения механизма государственно-частного партнерства в целях привлечения инвестиций.

Председатель агентства проинформировал Главу государства о динамике роста инвестиций субъектов естественных монополий и результатах модернизации отрасли. Было отмечено, что капиталовложения повлияли на снижение износа и значительное сокращение потерь. В частности, с 2006 года их уровень уменьшился практически наполовину, также снижено потребление топлива, сырья, материалов и энергии.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента. 

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

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