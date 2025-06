Фото: PR-служба ERG Kazakhstan

Teach for Qazaqstan – часть глобальной сети Teach For All, работающей более чем в 60 странах мира для создания равных образовательных возможнос­тей. Миссия проекта Teach for Qazaqstan – обеспечение качественного и доступного образования для детей из сел и небольших городов. В рамках программы специалисты из различных сфер деятельности два года преподавали в школах сел и моногородов. Они иниции­ровали образовательные проекты, развивали лидерские компетенции и помогали раскрыть потенциал каждого ребенка. За свою работу, помимо зарплаты, получали стипендию от частного фонда. Проект действует в Карагандинской области, в будущем его планируют масштабировать и в другие регионы. Участие в торжественном выпуске приняли депутаты, представители Министерства науки и высшего образования, а также спонсоры и основатели глобальной сети.

С момента запуска программа охватила более 3 500 учеников и реализуется в сотрудничестве с 9 школами региона. В основе подхода – долгосрочная работа в школах, развитие лидерства среди учеников и педагогов, а также вовлечение местных сообществ.

Программа продолжает развиваться. Участники 2-го потока уже работают в школах, 3-й поток готовится к старту. В 2025 году TFQ продолжит свою деятельность в Карагандинской области и начнет сотрудничество с новыми регионами, такими как Павлодарская и Костанайская области.

Приветствуя выпускников, вице-министр науки и высшего образования Гульзат Кобенова подчеркнула, что программа Teach for Qazaqstan уже состоя­лась как успешный проект в Казахстане.

– Важно понимать, что педагог – одна из престижных и почетных профессий. И сегодня мы видим молодых людей, которые осознанно приняли решение быть учителями, быть примером для подрастающего поколения. Программы, подобные Teach for Qazaqstan, важны не только как ответ на кадровый дефицит, но и как пример того, как можно выстраивать устойчивые изменения в школах, – отметила Гульзат Кобенова.

Основательница глобальной сети Teach for All Венди Копп рассказала, что идея создать эту организацию у нее возник­ла 35 лет назад, и она не могла представить, что со временем она будет работать в Казахстане.

– Мы поддерживаем десятки тысяч учителей во всем мире, которые дают качественные знания сотням тысяч учеников. Эта деятельность стала возможной благодаря меценатам, которым бы я хотела выразить огромную благодарность, – сказала Венди Копп.

В список меценатов вошла и компания ERG. Группа уже реа­лизует программу «ERG мектеп» (ERG для школ), которая с 2021 по 2023 год охватила более 200 школ, более 60 000 учащихся и 8 900 педагогов в регионах своего присутствия. Эта образовательная инициатива направлена на профессиональный рост педагогов, повышение качества общего среднего образования, в частности: повышение квалификации педагогов в сфере цифровых, предметных компетенций, soft skills, развития функциональной грамотности учащихся и расширение доступа к образовательным ресурсам учащихся и педагогов.

В 2025 году проект трансформировался в ERG Mektep⁄School – это сеть школ, которые стремятся создать инклюзивную и безопас­ную образовательную среду для учеников, где они могут раскрывать свой потенциал через тесное сотрудничество с учителями, родителями и местным сообществом. Основной фокус проекта направлен на подготовку учеников к будущим карьерным возможностям в быст­ро меняющемся мире, а также на их всестороннее развитие.

– С 2020 года мы работаем со школами в тех регионах, где мы присутствуем. Изначально наши проекты включали поддержку педагогов, повышение их квалификации, доступ к широкому перечню онлайн-материалов для школьников. С 2022 года мы начали активно поддерживать государство в том, чтобы строить и обновлять оснащение наших школ, – отметила замес­титель генерального директора ERG в Казахстане по персоналу и культуре Анастасия Круч.

По ее словам, в новых и обновленных школах установлены интерактивные панели с программой ROQED, которая охватывает содержание как государственного образовательного стандарта, так и международных программ. Особое внимание уделено техническому и практическому обучению. В школах оборудованы кабинеты робототехники с 3D-принтерами и учебными роботами, а также современные научные лаборатории по биологии, химии и физике.

– Для нас очень важно продолжать, всегда находить новые подходы, чтобы сделать образование еще лучше. Так появилась идея сотрудничества с Teach for Qazaqstan, который является частью глобальной организации Teach for All. Мы стремимся сделать так, чтобы каждая школа в регионах присутствия ERG стала местом, где ребенку интересно учиться, родителям – быть вовлеченными, а учителям – развиваться. В этом и заключается настоящее устойчивое развитие, – сказала Анастасия Круч.

Компания ERG активно инвестирует в развитие объектов образования в регионах присутствия и подготовку высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям горно-металлургической отрасли. Ее образовательная стратегия охватывает все уровни – от школьников до опытных специалистов – и включает в себя проекты, нап­равленные на строительство школ, модернизацию учебных заведений, внедрение инновационных технологий в обучении и создание эффективной сис­темы непрерывного образования. Только за последние 5 лет ERG инвестировала в развитие школьного образования более 12 млрд тенге.

В рамках социологического исследования, проводимого ERG, жители родных городов достаточно высоко оценивают уровень школьного образования, который за последние три года вырос на 3% и составил 89,3%. Так, в 2023 году в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве с акиматом Павлодарской области ERG построила две школы в селах Каражар, Сычевка на общую сумму 2 млрд тенге.

На базе школ проводятся мероприятия районного и областного уровней: областные семинары для учителей, интеллектуальный турнир среди школ района «Своя игра», интеллектуальный конкурс молодежного движения при поддержке акимата района, спортивные соревнования по национальным играм. Ученики школ являются участниками международной СТЭМ-олимпиады, призерами республиканских и областных конкурсов, интеллектуальной олимпиады.

В текущем году начаты капитальный ремонт, благоустройство территории и оснащение КГУ «Казахская средняя школа им. Ы. Алтынсарина г. Аксу» на общую сумму 1,5 млрд тенге.

В сентябре свои двери откроет новая комфортная школа им. К. Сатпаева в г. Рудном на 1 200 мест. Инвестиции компании составили 7,8 млрд тенге. Школа стала частью национального проекта по созданию так называемых комфортных школ и задает высокую планку в сфере инклюзивного образования и цифровой трансформации учебного процесса. Архитектура школы продумана с учетом всех норм безопасности, мобильности и доступности. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями. В здании предусмотрены удобные лифты, эргономичная мебель, а также специальная планировка учебных кабинетов и рекреаций. Школа выходит за рамки стандартного образовательного формата. Помимо традиционных предметов, здесь реализованы уникальные направления: кабинеты гидропоники, искусства и звукозаписи. Пространства организованы так, чтобы стимулировать творческое и научное развитие учеников.