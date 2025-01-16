Инвестиции в будущее страны

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Оба учебных заведения – школа-гимназия гуманитарного направления с государственным языком обучения и школа-лицей технического направления – расположены в активно застраивающемся мик­рорайоне «Сарыарка».

Напомним, к концу прошлого года в регионе введены в эксплуатацию все девять зап­ланированных современных школ на 12 200 мест в рамках нацио­нального проекта «Комфортная школа». Это значительно улучшило условия обу­чения школьников, позволило разгрузить другие объекты образования. В течение 2024 года семь комфортных школ пост­роены в селах Талапкер, Караоткель, Каражар, Коянды, Кабанбай-батыр и Акмол Целиноградского района. Две из них очень кстати появились в областном центре, где также стал наблюдаться дефицит ученических мест.

Наш путь лежит в школу-гимназию с государственным языком обучения, в которой городские школьники начали заниматься с третьей четверти. Новая школа впечатлила своими масштабами уже на подходе к ней. Площадь трехэтажного здания из двух корпусов составляет более 15 тыс. кв. м. В одну смену здесь смогут обучаться 1 500 школьников. Сегодня в ней насчитывается уже более 400 ребят.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, в каких прекрасных условиях учатся кокшетауские ребята, работают их учителя. Первая мысль, сразу возникающая на самом пороге: здесь очень просторно и светло. То есть комфорт, начинающийся с удобной зоны ожидания для родителей, ощущается сразу.

Встретившая нас исполняю­щая обязанности директора школы Айгерим Кошанова с удовольствием проводит экс­курсию по этажам. Вникая в обустройство учебного заведения, понимаешь: нова школа не только в смысле постройки и оснащения, организации образовательного процесса – везде учтено множество немаловажных моментов.

К примеру, школа разделена на корпуса для старших и младших классов с предусмотренными двумя отдельными входными группами. На этажах установлены питьевые фонтанчики. Личные вещи, учебники и телефоны дети хранят в специальных шкафах с электронным замком. Причем для каждого школьника предусмотрен свой шкафчик.

Еще одна непременная составляющая комфортной школы – специальные зоны отдыха, расположенные на всех этажах каждого блока. Здесь можно посидеть на мягких пуфах, пообщаться на переменах или после уроков.

Конечно же, школа обеспечена современными системами видеонаблюдения и контроля доступа. Продуманы и обустрое­ны эвакуационные выходы, они расположены на каждом этаже.

Неподалеку от главного входа – школьная столовая на 350 мест. Цветовая гамма стен, потолка, сочетаясь с цветом мебели, создают ту самую уютную атмосферу. В административном блоке находится медицинский кабинет. Здание адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями: оборудованы пандусы, лифты и специальные кабинеты для коррекционных занятий.

Так как гимназия гуманитарного направления, то всюду на стенах коридоров, в классах красиво оформленные цитаты казахских мыслителей. Просторно и в библиотеке, состоящей из трех залов. На сцене школьного конференц-зала, рассчитанного на 325 мест, установлена интер­активная доска. К слову, на днях арсенал школы пополнится полным комплектом казахских музыкальных инструментов.

Учебных кабинетов здесь 60, есть специализированные лаборатории для уроков физики, химии и биологии, а также IT-кабинеты, кабинеты робототехники. Они полностью оснащены всем необходимым, прекрасно оформлены.

Учитель английского языка Нургуль Темиржан признается, что с удовольствием спешит по утрам на работу. Сейчас у детей и учителей, по ее словам, период адаптации к новому месту, друг другу, однако проходит он интересно и увлекательно благодаря современному оборудованию, включая интерактивную доску на казахском языке, которым они пользуются на уроках.

По словам учителя истории и права Каирхана Айткенеса, материально-техническое оснащение школы не просто радует, а восхищает. Когда в кабинете истории каждый ученик обеспечивался ноутбуком для работы на уроке? Сейчас благодаря технологиям каждый урок можно разнообразить так, чтобы ребятам было по-настоящему интересно. В планах учителя – открыть в школе дебатный клуб «Сарыарка», а также Клуб юных правоведов, археологов и другие образовательные платформы. Поскольку гимназия гуманитарного направления, то большое внимание будет уделено языку, литературе, истории.

Особенно рады школьники четырем спортивным залам с оборудованными раздевалками, санузлами. Площадь самого большого спортзала – более 600 кв. м. Кстати, есть в школе отдельный зал хореографии.

В одном из залов ребята, пришедшие сюда после уроков, играют в волейбол. Дополнительное занятие ведет учитель физкультуры Бакыт Муратов. По его словам, перешел он в новую школу, чтобы расти самому как учителю и спортсмену, воспитывать будущих чемпионов. Работать там, где есть условия, интереснее и эффективнее вдвойне. А в новой школе для достижения целей все предусмотрено: спортзалы полностью оснащены всем необходимым для уроков физкультуры и спортивных игр.

Школьный конференц-зал в ожидании концертов и мероприятий

Учащийся Дархан Жакенов перешел сюда из СШ № 17. Мальчику, который в новой школе лишь четвертый день, нравится все. «Здесь появилось больше возможностей. Учиться будет намного интереснее», – говорит подросток.

Думается, все нравится и остальным ребятам, перешедшим сюда из других городских учебных заведений. Для них каждый урок становится интересным, познавательным процессом. Эту школу посещают дети, в основном проживающие в близлежащих микрорайонах «Сарыарка» и «Васильковский». Но приезжают школьники и из других микрорайонов города. Их родители, оказывается, волновались: как дети будут добираться в школу и обратно? Вопрос был решен. Для удобства школьников и родителей с 9 января сюда продлены маршруты двух городских автобусов – № 6 и № 10. Остановка общественного транс­порта – прямо перед школой.

Конечно, такие современные школы – это инвестиция в будущее страны. Интересуемся у руководителя кадровым составом, ведь по региону пока наблюдается дефицит предметников. По словам Айгерим Кошановой, кадровый резерв уже есть, на конкурс подали заявки свыше 200 педагогов из городских и районных школ, есть претенденты даже из других областей. Среди учителей, желаю­щих здесь работать, много молодых специалистов. Каждый из них хотел бы попробовать силы в школе нового типа. К слову, сама Айгерим Болатовна еще недавно возглавляла IT-лицей города Кокшетау, поэтому административно-организаторский опыт у молодого директора имеется.

На днях она невольно стала свидетелем разговора двух родителей, которые, выходя из школы, говорили, как рады тому, что перевели сюда своих детей.

– Мне понятны эмоции родителей, ведь новая школа – это не только комфортные условия, в которых будут учиться их дети. Это комфорт и новизна в образовательной концепции, когда педагоги, используя предоставленные им современные возможности, могут подавать детям учебный материал увлекательно, применять новые методики. На процесс обучения в школе работает все, что окружает детей: удобная мебель, просторные и светлые классы, оборудование кабинетов и залов, – отмечает Айгерим Кошанова.

С 1 февраля в школе-гимназии откроется отделение дошкольной подготовки. Как только выровняется учебный процесс, нач­нут работать кружки и секции дополнительного образования. Планируется открыть кружки выразительного чтения, юных журналистов, языковые клубы и ряд других. Словом, планов у новой школы – громадье!