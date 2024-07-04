И.о. президента Ирана приехал на ШОС в Астану

Исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер прибыл в столицу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В аэропорту Астаны его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС. Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.