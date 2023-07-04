Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Решение об этом было принято сегодня на 23-м саммите организации под председательством Индии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.

О его принятии в состав ШОС говорится в Нью-Делийской Декларации, принятой странами – участницами организации по итогам саммита.

"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена. Они также отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства – члена ШОС. Государства-члены высоко оценивают итоги председательства Республики Индии в ШОС в 2022–2023 годах, которые способствовали дальнейшему укреплению организации и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств – членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", – отмечается в документе.

В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили 6 стран - Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.

Как отметил в своем выступлении на сегодняшнем заседании Совета глав государств – членов ШОС Касым-Жомарт Токаев, Казахстан разработал новую Стратегию развития ШОС и планирует представить её в рамках своего предстоящего председательства.

"Новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия", - подчеркнул президент РК.