Глава государства – об экономике: Расслабляться ни в коем случае нельзя

Экономика,Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев оценил состояние экономики Казахстана, отметив, что расслабляться ни в коем случае нельзя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств.

«Я согласен с мнением, что ситуация в экономике не такая уж плачевная, как описывают ее некоторые так называемые «эксперты». Нет смысла посыпать голову пеплом. Но расслабляться ни в коем случае тоже нельзя. Да, экономика растет, 4,8 процента. Я говорил на заседании Правительства, что это недостаточно для Казахстана. Правительству следует искать новые точки роста. Здесь, конечно же, роль бизнес-сообщества довольно большая. Международные финансовые организации оценивают уровень государственного долга как «невысокий», отмечая его управляемость. Проводимая политика управления долгом будет осуществляться в строгом соответствии с установленными финансовыми ограничениями. За счет повышения уровня доходов ожидается снижение дефицита бюджета, что позволит ограничить увеличение объемов государственного заимствования. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения долгосрочного экономического роста», – сказал президент.

Он также отметил, что модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. В этом процессе нужно полноценное участие банков. Президент также высказался о предлагаемой ставке НДС, посчитав ее завышенной и поручив дополнительно проработать этот вопрос.

В выступлении также была отмечена важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.

#президент #Правительство

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