Искусственный интеллект нашел применение в медицине Интервью 4 июля 2024 г. 2:45 92 Беседовал Самат Бейсембаев О возможностях ИИ рассказывает основатель стартапа по расшифровке анализов человека, определению диагноза Hemo-Al Алуа Мусралина фото из личного архива – Алуа Зенураиновна, с чего начался Ваш путь по использованию искусственного интеллекта в медицине? – Все началось в феврале этого года, хотя на самом деле идея появилась гораздо раньше. У меня были проблемы со здоровьем, и в течение восьми лет мне не могли поставить диагноз. Я долгое время жила в Германии. Ходила по клиникам Берлина, Штутгарта. Затем посещала отечественных врачей в Казахстане, и все как один говорили, что с моими анализами все в порядке, и я «придумываю» проблему. Некоторые рекомендовали исключить из рациона определенные продукты, ставили также предгастрит, гастрит, синдром раздраженного кишечника. А два года назад я нашла врача, который определил, что мой организм куда-то тратит ресурсы. Никакого гастрита не было, а непереносимость лактозы оказалась приобретенной. И если бы еще немного, то у меня развилось бы аутоиммунное заболевание. Прошла лечение, сейчас все нормально. Поэтому лучше лечить и решать проблему в начале, когда нет еще страшных диагнозов. – И этот случай подвиг Вас на создание приложения? – Да. Начну с того, что по первому образованию я инженер-электротехник, разрабатывала модули безопасности для немецких концернов. А веб, IOS, мобильными приложениями раньше никогда не занималась, для меня это был другой мир. Но вот в прошлом году я окончила Московский физико-технический институт. А будучи студентом, участвовала в инкубаторе Nfactorial, где заняла второе место. Там меня и научили делать продукты от идеи до MVP (первой работающей версии). Я создала свое приложение по генерации сказок и озвучиванию их любым голосом на основе искусственного интеллекта, однако этот проект «не взлетел». Искусственный интеллект еще не дошел до уровня генерации книг самостоятельно и без интерактивных манипуляций профессионалами, чтобы их было бы интересно читать и детям, и взрослым. Тогда поняла, что нужно что-то другое. Вспомнила про свою боль, провела исследования, опросила людей. Оказывается, многие сталкиваются с похожими проблемами. Они также используют Интернет, чтобы делать расшифровку анализов, самостоятельно изучают дополнительную информацию. То есть Интернет используется людьми при диагностике, для понимания своих симптомов. После такого мини-исследования начала думать о концепте, как вообще эту проблему можно решить. Спонтанно решила слетать в Саудовскую Аравию на Технологический форум LEAP-2024. Там приняла участие в хакатоне, где за 72 часа разработала алгоритм, который послужил основой моего проекта. На данный момент у нас готов сайт, который делали с февраля. Там любой желающий может сделать расшифровку анализов с последующими рекомендациями. Мы также подскажем, какие дополнительные анализы в случае необходимости нужно досдать. Расшифровка включает в себя получение списка потенциальных заболеваний. ИИ проводит анализ, база при этом составлена высококвалифицированными врачами, проверена экспертами. Хочу добавить, что архитектура нашего ИИ без галлюцинаций: это когда ты не знаешь, в какой момент он решит сочинить спонтанный ответ, то есть сказать несуществующие вещи. У больших моделей это часто встречается. Но у нас такого нет, потому как в подобном проекте, где речь идет о здоровье, это критично. Сейчас мы уже на другом этапе, где искусственный интеллект и алгоритмы проводят оценку симптомов и анализов, делают преддиагностику и дают рекомендации. Все работы проводятся совместно с врачами. То есть мы сможем давать более подробные рекомендации, к примеру, в виде диеты, приема бадов и витаминов. – Как это происходит? Человек сдает кровь, смотрит данные, загружает их в приложение и получает информацию? – Не совсем так. Вы заходите в приложение, проходите опросник, где вас спрашивают о жалобах: есть ли, к примеру, головокружение, быстрая утомляемость, частые инфекции. Такие симптомы присутствуют почти у каждого второго, но и у каждого второго, по официальной статистике, есть анемия, гипотиреоз или диабет. Мы сейчас акцентируем внимание на вот этих трех заболеваниях, а в ближайшем будущем охватим заболевания печени и кишечника. После, понимая, что у вас, возможно, есть анемия, либо диабет, либо преддиабет, мы даем список дополнительных анализов, а также дополнительную информацию по этим заболеваниям. Когда вы, получив рекомендацию, сдали анализы, то снова загружаете их в систему. Наши алгоритмы начинают анализировать, подтверждая или отрицая наличие заболеваний. Если они есть, то мы даем рекомендации по желательному образу жизни, диете и направляем к врачу. Мы верим, что это будет сокращать путь к окончательному диагнозу и сэкономит как время, так и деньги. Хочу обратить внимание, что мы не пытаемся заменить врачей. Это просто второе мнение, к которому можно обратиться, чтобы узнать, понять возможные проблемы, а после этого уже идти к врачам. Основная цель – это снизить ошибки в диагностике. Также не у всех есть доступ к хорошим медицинским работникам, которые могут правильно диагностировать заболевания или сказать о каких-либо нарушениях в организме. К слову, мы регулярно проводим встречи с экспертами. Я вижу, что у многих врачей есть интерес к технологиям ИИ. Например, прошел эфир с одним из ведущих специалистов из Швейцарии, который создает алгоритмы диагностики для корпораций. – Какова коммерческая составляющая проекта? С кем налажено сотрудничество? – Как я уже сказала, мы даем рекомендации по диете, витаминам, более точной диагностике. Эти рекомендации платные. Также платная расшифровка анализа крови. Например, у вас понижен гемоглобин. Обычно это указывает на анемию. Однако это поверхностно, поэтому направляем сдать УЗИ, проверить печень, чтобы исключить другие варианты заболевания и точно определить болезнь. Стоимость всего – 1 350 тенге. Конечно, у нас есть готовая большая модель, на основе которой мы формируем данные. Но оценка и анализ с рекомендациями – исключительно наша работа. Это все я лично прописывала, разрабатывала, выстраивала архитектуру. Сейчас мы работаем со SmartLab Казахстан, они дают нам обезличенные данные, на которых мы также тренируем наши модели для улучшения алгоритмов диагностики. Главная трудность моделей диагностики – в необходимости их большого количества для обучения ИИ. Также недавно, закончив инкубационную программу, мы выступали на Demo Day NURIS, где получили приз в номинации Potential Unicorn. То есть наш стартап имеет потенциал дорасти до капитализации в один миллиард долларов. Помимо этого, получили полтора миллиона тенге инвестиций. Но мы только в начале пути. Мы надеемся на быстрый рост и масштабирование проекта. #медицина #цифровизация #ИИ #искусственный интеллект