Более 300 школьных учителей, преподавателей колледжей и ВУЗов, студентов, ученых, ветеранов образования и экспертов со всех регионов страны собрались на втором заседании кейс-платформы «Мұғалім Talks» партии «AMANAT», передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

Центральной темой обсуждения стала роль учителя и инновации в образовании в эпоху искусственного интеллекта. Также особо отличившимся педагогам вручили партийные и ведомственные награды.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил учителей с прошедшим профессиональным праздником, отметив исключительную роль педагогов в жизни общества и развитии страны. Он подчеркнул, что именно педагоги являются ключевой опорой «AMANAT», поскольку из 600 тысяч учителей Казахстана порядка 260 тысяч – члены партии.

«Наша с вами главная задача – воспитать честных, образованных и порядочных граждан. Этот процесс начинается в семье и продолжается в школе. Важно, чтобы каждый ребёнок рос патриотом, уважал старших, проявлял заботу о младших, ответственно относился к окружающим людям и к природе. Как сказал Президент, только если каждый человек будет честен сам и будет уважать закон, мы сможем построить Справедливый Казахстан. А воспитание такого поколения – это историческая миссия учителей. В этом деле партия всегда будет рядом с вами», – сказал он.

Особое внимание в выступлении председатель партии уделил вопросам цифровизации и развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил амбициозную цель – в течение трёх лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Это открывает огромные возможности для системы образования.

«Школа должна не просто идти в ногу с прогрессом, а опережать его. Вопрос уже не в том, нужен ли искусственный интеллект в образовании, а в том, как его эффективно внедрить. И при этом важно помнить – учитель остается сердцем школы. Искусственный интеллект не заменит учителя, он должен освободить учителя от рутины, чтобы он мог сосредоточиться на главном – обучении, воспитании и развитии личности ученика», – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса обратил внимание на то, что целенаправленная политика Главы государства по поддержке системы образования и принятие по его поручению закона «О статусе педагога» дают свои позитивные результаты. За последние четыре года объём средств, выделяемых на образование, утроился. Зарплаты учителей выросли вдвое. Только в этом году в школы пришли более десяти тысяч молодых специалистов, среди которых всё больше выпускников с высокими баллами и обладателей «Алтын белгі». Международные замеры показывают, что подавляющее большинство учителей удовлетворены своей работой.

Партия «AMANAT» со своей стороны также активно поддерживает педагогов. При поддержке фракции партии в Мажилисе одобрен закон, вводящий специальные выплаты педагогам-наставникам, воспитавшим победителей международных научных конкурсов. Такие школьники теперь смогут претендовать на гранты по программе «Болашак». На законодательном уровне приняты меры по усилению контроля за школьным питанием, выделением земельных участков под детские сады и организации образования, повышен статус преподавателей начальной военной подготовки.

Вместе с тем, по словам председателя партии «AMANAT», у учителей остается еще достаточно проблем, требующих своего решения. Среди них излишняя школьная бюрократия, дежурства на всевозможных мероприятиях, нагрузка по ведению школьных чатов и социальных сетей, а также другие несвойственные обязанности. Важно также усилить нормы по повышению безопасности учителей, лучшей защите их от оскорблений и психологического давления. Самая главная задача для учителя – это учить детей и ничто не должно отвлекать его от этого. Партия «AMANAT» будет принципиально защищать данную позицию, в том числе путем законодательных изменений.

Партия будет готовить учителей к активной работе с новыми технологиями и, прежде всего, с искусственным интеллектом. В частности, планируется создание цифровой платформы с бесплатными курсами и методическими материалами, которые помогут педагогам осваивать новые технологии. Также будет проведён первый пед-хакатон, где учителя смогут представить свои идеи по применению ИИ в школе, а лучшие получат возможность зарубежных стажировок. Кроме того, педагоги будут вовлечены в разработку Цифрового кодекса, чтобы их практический опыт помог отразить в документе интересы участников образовательного процесса.

В ходе мероприятия также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и Министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Кроме того, участники «Мұғалім Talks» поделились личными историями становления и обсудили профессиональные вызовы вместе с коллегами.

Так, учитель физики из села Узынагаш Алматинской области Бакытали Даулешяр рассказал, как, создавая вместе с учениками из подручных материалов приборы и даже протез кисти для ученика, он учит детей мыслить не стандартно и прививает им любовь к науке. Учитель истории из посёлка Аршалы Акмолинской области Ольга Давыдова показала, что история может быть живой наукой, если использовать методы STEM и искусственный интеллект. Учитель казахского языка и литературы из Туркестана Әмəлият Арқалық предложил использовать цифровые инструменты для освобождения педагога от ненужной бумажной отчетности. Учитель информатики из Астаны Салтанат Садыкова используя искусственный интеллект, превращает задания в мини-проекты, где ученики учатся обосновывать и защищать свои решения.

Заместитель директора Семейского финансово-экономического колледжа Асхат Мұханов подчеркнул, что именно рабочие профессии оказываются в авангарде изменений, ведь искусственный интеллект уже становится важным инструментом в учебных мастерских. Учитель истории из Костаная и одновременно мама особенного ребенка Улжан Байгенжина обратила внимание на проблему профессионального выгорания у учителей и необходимость расширения поддержки педагогов педагогами. Учитель химии из Атырау Ибраһим Бахдаулетұлы поделился практическими примерами использования ИИ для подготовки учеников к олимпиадам. Директор специализированного лицея-интерната в селе Жыланды в области Жетысу Эльмира Рапилова рассказала, как, вернувшись из Алматы в родной аул, она повысила качество инженерного образования в своем колледже, наладив партнёрство с вузами и спонсорами. Модератором заседания выступила известная телеведущая Сағыныш Әбікей.

В завершении мероприятия Ерлан Кошанов вручил ряду участников партийную награду «Ұстаз – ұлт айнасы». Начиная с текущего года это будет постоянной наградой, которой ежегодно будут отмечаться лучшие педагоги страны. Также за заслуги в профессиональной деятельности ведомственные награды учителям вручили заместитель Премьер-министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.