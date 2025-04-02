В минувшем году в Казах­стане­ был принят стратегический документ, направленный на внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы отечественной экономики. О том, какие возможности открывает использование ИИ, мы попросили рассказать генерального директора Центра поддержки цифрового правительства Рустема Бигари.

фото из архива "КП"

– Рустем Айдарбекулы, для начала объясните, что такое ИИ и как он устроен...

– «Искусственный интеллект» – весьма емкое понятие, включающее в себя такие ключевые компоненты, как нейронные сети, машинное и глубокое обучение.

Нейронные сети играют роль в создании алгоритмов, способных обрабатывать данные и принимать решения. Машинное обучение позволяет алгоритмам учиться на основе опыта и корректировать свои действия. В свою очередь глубокое обучение углубляет понимание данных и выявляет сложные зависимости между ними.

Для наглядного примера давайте рассмотрим развитие ребенка: он учится, наблюдая за взрослыми и собирая паттерны (шаблоны, образцы) поведения. Аналогичным образом современные системы ИИ, такие как ChatGPT, накапливают информацию, обучаются на ней. В гонку генеративного ИИ включились не только такие гиганты, как Google, Microsoft, но и быстрорастущие стартапы, привлекающие миллиарды долларов.

Игнорировать появление передовых технологий государство не может. Главная его цель – забота о благополучии граждан, и здесь не обойтись без технологических трендов. В этом контексте важен концепт citizen relationship management, который предполагает максимальное облегчение жизни граждан за счет оптимизации контактов с государством, предоставления качественных и удобных госуслуг.

Например, если у меня есть аттестат о среднем образовании, нет смысла предоставлять его при поступлении в вуз, поскольку государство уже имеет эту информацию. Такие принципы применимы и в других сферах взаимодействия с государством, будь то покупка недвижимости или переезд в другой населенный пункт.

Генеративные системы ИИ – важный элемент в улучшении общения государства с гражданами. Они эффективно обрабатывают большой объем запросов, помогая автоматизировать процессы обслуживания. Например, в гос­органах они могут значительно снизить нагрузку на центры обслуживания, так как способны обрабатывать массу звонков и запросов, разъяснять «витиеватый» язык нормативных актов.

Также важно использование генеративных систем для сохранения языкового наследия. Благодаря таким моделям, как Large Language Model, можно сохранить язык, развивая его в цифровой среде. Например, разработка ИИ на казахском языке с учетом диалектов и акцентов помогает сохранить и развивать его среди граждан, делая доступным и интуитивно понятным для всех пользователей.

Сегодня семейство носителей тюркских языков насчитывает около 300 миллионов человек, создание языковой модели ИИ позволит сблизить народы, улучшить понимание друг друга.

– В Казахстане эти технологии уже применяются?

– Да, повсеместно. За 20 лет у нас сформировалось хорошее электронное правительство. Функционируют различные электронные сервисы, развит финтех.

Давно используются предиктивные системы, которые активно применяются в области ритейла. Скажем, вы зашли на сайт изучить образцы бытовой техники. В этот момент машина уже начинает следить за вашим поведением по кликам и тут же «подкидывать» похожие товары или комплекты к ним.

– А какие еще возможности открывает использование ИИ?

– Применительно к государству возможности, открываемые технологиями ИИ, можно сказать, практически безграничны. Например, если у вас родился ребенок, то, вероятно, вам дадут пособие. И зная это, система сама вам его начислит. Подготовка к школе, выход на пенсию, поступление в вуз, устройство на работу, покупка автомобиля... Процессов много. Сегодня в стране электронным способом предоставляется уже больше 760 госуслуг, и каждая из них предполагает возможность использования ИИ.

ИИ, нейронные сети, машинное обучение позволяют прежде всего оптимизировать рутинную работу и, как результат, показывают высокую экономическую эффективность, а самое главное – исключают возможности коррупционных проявлений.

Возьмем такой пример. У нас в стране очень много многодетных семей. Процесс присуждения статуса матери-героини, назначения пособия занимает до двух-трех месяцев. А ведь информация о рождении, родителях и количестве членов семьи уже имеется в государственных базах данных. Поэтому нужно ли женщине собирать кучу документов? Предиктивно можно сделать так, что, как только у нее родится очередной ребенок, система сама сразу же вышлет ей поздравление, уведомит о присвоении почетного звания и назначении ежемесячного пособия.

В сельском хозяйстве ИИ может просчитать, как повлияют на урожайность осадки, рассчитать потребность в удобрениях и так далее.

Наконец, ИИ придаст огромный импульс науке Казахстана. Сегодня эта сфера сильно отстает, ибо многие отечественные исследования делаются на основе статистических данных Бюро национальной статистики, а они, как правило, не самые свежие. Большие данные позволят ученым делать более глубокие исследования.

В целом наука – это больше не про изобретения, а про исследования. А чтобы исследовать, нужны большие данные. У нас в системе государственного управления до половины всей информации оцифровано. А если мы на сто процентов ее оцифруем, то это вообще будет огромная подвижка. Собственно, для этого и планируется внедрять ИИ во все отрасли.

– Однако здесь возникает вопрос: достаточно ли у нас мощностей для обработки информации и ее хранения?

– Для этого Правительство и планирует купить суперкомпьютер. Такая техника способна совершать миллионы операций в секунду, что делает ее невероятно мощным инструментом для анализа данных и моделирования сложных систем.

В медицине, например, суперкомпьютеры могут помочь анализировать геномы и диагно­стировать болезнь на ранних стадиях. Их можно использовать для прогнозирования землетрясений, моделирования распределения запасов нефти и газа, изучения климатических изменений.

Суперкомпьютеры играют важную роль и в экономике, помогая сократить время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение сложных вычислений и исследований.