Используют для полива – дефицит питьевой воды в Астане могут усугубить дачники

Дачников Астаны попросили поливать огороды в строго отведенное время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного коммунального предприятия «Астана Су Арнасы».

Фото: Kazpravda.kz

Ранее в связи с ростом населения и интенсивной застройкой столицы ГКП «Астана Су Арнасы» столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды. С 28 марта 2023 года предприятие начало регулировать давление воды и устанавливать график ее отпуска.

Однако с началом поливного сезона жители частного сектора стали активно использовать питьевую воду для полива зеленых насаждений. В связи с этим в прошедшие выходные многие из астанчан ощутили ограничения в подаче воды, аргументировали в компании.

«В настоящее время просим всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00», – обратились к горожанам в Астана Су Арнасы.

Если это неудобно, то можно закупать техническую воду по адресам:

1. канализационно-очистная станция, Коргалжинское шоссе, 47;

2. Коктал, 1 улица района конного клуба «Тулпар»;

3. шоссе Алаш, Автоматика КНС-28;

4. улица Жансугурова, 7;

5. пересечение улиц Г. Мустафина и Кобланды батыра.

«Мы обратили внимание, что несмотря на установленный график, во многих домах по городу давление воды соответствует норме, и лишь некоторые жилые комплексы находятся на пониженном режиме. В таких случаях мы просим обратиться в обслуживающую компанию и попробовать перенастроить подкачивающие насосы для установки оптимального давления.

В свете сложившейся ситуации также рекомендуем вам планировать бытовые работы по дому в будние дни, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему в пиковые часы, особенно в выходные дни», – посоветовали в Астана Су Арнасы.

Здесь заверили, что эти меры временные – до запуска новой насосно-фильтровальной станции (НФС). К слову, ее мощность составит 105 тысяч кубических метров воды в сутки. Завершить строительство новой НФС планируют уже этим летом. Это полностью решит вопрос с водоснабжением столицы.

«Мы приносим извинения за временные неудобства, вызванные ограничениями в подаче воды и призываем вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – отметил поставщик.