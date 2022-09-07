Испорченный праздник

Несколько дней в социальных сетях не утихал спор по поводу установки на привокзальной площади в Таразе в качестве памятника старого паровоза, выпущенного в середине прошлого века. Одних жителей, которые ценят историю родного края, инициатива местных влас­тей порадовала, других же, наоборот, откровенно возмутила. Трудно сказать, кого из них было больше, но мнения разделились.

Чтобы узнать, что думают по этому поводу горожане, даже было открыто электронное пуб­личное обсуждение. Правда, похоже, на деле мало кого интересовали итоги опроса, поскольку, несмотря на возражения части граждан, решение все равно приняли в пользу установки памятника.

Вероятно, руководство областного центра просто не ожидало, что его начинание могут не поддержать, тем более что из бюджетных средств не выделялось ни тиына. Реализация идеи проходила полностью за счет средств национальной железнодорожной компании. Не знавшие этого люди указывали на то, что деньги из госказны потрачены впустую. Другие осуждали инициаторов за отсутствие значимости проекта для города, ведь областной центр не является узловой станцией, как, к примеру, Шу, где, к слову, имеется свой подобный паровой железный конь.

«Там все уместно, но в Таразе… Зачем? – звучали вопросы. – К тому же на привокзальной площади, где и без того мало места для парковки авто».

Жирной точкой в разразившемся публичном противостоянии стала дата торжественного открытия памятника. Ею был назначен день прошлогодней трагедии в Байзакском районе, где погибли люди. Еще свежи в памяти многих жамбылцев ужас­ные события, с которыми столк­нулись пожарные, спасатели и военные. Но, к сожалению, выбрали именно тот день, возможно, не вспомнив о произошедшем.

Местного ветерана журналис­тики Кукена Оршабекова, по его признанию, событие не столько обрадовало, сколько взволновало. Он вспомнил станционный поселок Отар, где прошло его детство. В памяти всплыли воспоминания об отце, работавшем машинистом, заслуги железнодорожников в борьбе с фашистскими захватчиками. Работник пера отозвался о мероприятии так: «Идея по установке паровоза на привокзальной площади Тараза в целом правильная. Но организаторы все устроили так, что это доброе дело стало объектом недовольства определенной части общества».

Он уточнил, что именно смутило его и, думается, других тоже: в первую очередь была крайне неудачно выбрана дата открытия памятника, которая совпала с днем гибели героев, выполнявших свой служебный долг. Вызвал недоумение и текст на плите у его подножия. «В переводе с казахского языка он гласит: «Подарок городу Таразу от железнодорожников к 30-летию Конституции РК, 25-летию нацио­нальной компании «Қазақстан темір жолы» и 30-летию профсоюзов транспорта Казахстана». Получается, что благодарные железнодорожники установили этот памятник в честь вышеперечисленных дат, а не в знак признания заслуг старших поколений железнодорожников, день и ночь трудившихся во благо страны», – высказался Кукен Оршабеков на своей странице в соцсети.

Возмутился и другой местный житель Диас Капаров. Он считает, что даже если даты совпали, то были неверно расставлены прио­ритеты. По его мнению, сначала надо было возложить цветы к монументу погибшим во время байзакской трагедии, а затем уже открывать памятник…

Хочется надеяться, что в будущем в подобных ситуациях пожелания горожан все же будут учтены, а ошибки, как сказал Кукен Оршабеков, надо уметь признавать и исправлять.