Исправили оплошность

Закон и Порядок
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Соцсети всколыхнул видеосюжет о проявленном равнодушии и пренебрежении памятью о героях самой страшной в истории человечества войны. Конкретно это выразилось в возведении фасадной вывески торговой точки, скрывшей за собой установленную на доме памятную доску с барельефом Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Бауыржана Момышулы.

фото Юрия Беккера

Он жил в этом доме на углу улиц Кунаева и Гоголя с 1979 по 1982 год. Но, как сообщила автор ролика, на это ничто не указывает, так как табличка попросту не видна. После проведенной реконструкции фасадной части здания памятная доска Герою оказалась скрыта от глаз окружающих. При этом каким-то образом было получено разрешение на изменение архитектурного облика здания без учета переноса памятной доски в доступное для обозрения место.

Учредитель Благотворительного фонда «Бауыржан Момышулы» Оралжан Масатбаев рассказал, что мемориальная доска легендарному герою войны и писателю с мировым именем была установлена в годовщину его смерти в 1983 году. Но ее художественным исполнением многие из тех, кто его хорошо знал, были не удовлетворены.

– Еще в начале 2000-х, посоветовавшись с учеником Бауыржана Момышулы Кимом Серикбаевым, я написал письмо на имя акима Медеуского района с просьбой заменить эту мемориальную доску, но, к сожалению, не получил ответа. Пользуясь этой возможностью, через вашу газету хочу обратиться с тем же к акиму Алматы. Новая должна быть выполнена с учетом современных требований и размещена в доступном для обозрения месте, – говорит Оралжан Масатбаев. – Бауыржан Момышулы был любим и уважаем людьми, о нем складывали легенды. На его примере мы должны воспитывать чувство патриотизма, любви к родной земле у подрастающего поколения. Не дело скрывать памятные доски в честь наших героев за фасадами зданий.

Городские власти отреагировали оперативно. В управлении культуры города Алматы сообщили, что незамедлительно были приняты соответствующие меры: «С учетом исторической и общественной значимости личности Бауыржана Момыш­улы при согласовании с КСК дома были проведены работы по демонтажу и переносу мемориальной доски. В настоящее время она смонтирована и установлена на торцевой части фасада дома, где обеспечены ее хорошая видимость, надлежащее визуальное восприятие и свободный доступ для жителей и гостей города».

К слову, на территории города имеется еще одна мемориальная доска, посвященная Бауыржану Момышулы, установленная по адресу: улица Наурызбай-батыра, 76.

#Алматы #ВОВ #закон и порядок #Бауыржан Момышулы #памятная доска

