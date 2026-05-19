Незаконные госзакупки на 90 млн тенге пресекли в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Местные чиновники пытались скрыть новое строительство под видом ремонта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Уланского района в ходе анализа соблюдения законодательства о госзакупках выявила нарушения в деятельности местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

Было установлено, что акиматы пять сельских округов включили в планы закупок на 2026 год проекты по благоустройству детских и спортивных площадок на сумму 44 млн тенге. Заявленные работы значились как «текущий ремонт».

Изучение сметной документации показало, что фактически планировалось новое строительство: устройство оснований, бетонных покрытий и монтаж новых игровых комплексов.

Согласно закону, такие работы требуют обязательного наличия проектно-сметной документации (ПСД) и прохождения государственной экспертизы, чего сделано не было.

В другом случае было выявлено искусственное дробление лотов, где акимат не превышая порог, разделил заказы на части, что позволяло выбирать поставщиков самостоятельно. Общая сумма необоснованно разделенных лотов составила 45,1 млн тенге.

«По акту прокурорского надзора все данные проекты исключены из планов закупок до приведения документации в соответствие с законом. Всего мерами прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 90 млн тенге», – говорится в публикации. 

Там же добавили, что работа по защите бюджетных средств и обеспечению прозрачности государственных закупок продолжается.

#прокуратура #ВКО #госзакупки

