Продавал путевки в соцсетях: создателя лжетурфирмы осудили в ВКО

Житель ВКО создал турфирму Travel the world и размещал в социальных сетях рекламу о продаже туристических путёвок в ОАЭ, Египет и Турцию по выгодным ценам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Обманным путём он похитил деньги 13 потерпевших на общую сумму 20 млн тенге.

«Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти годам лишения свободы. Апелляционная инстанция, применив Закон «Об амнистии», сократила срок наказания до четырех лет. При проверке судебных актов выявлено, что амнистия применена неправильно. По кассационному протесту прокурора постановление апелляционной инстанции изменено, наказание осужденному было увеличено до пяти лет лишения свободы», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что гражданам рекомендуется проявлять осторожность при покупке туристических путёвок через соцсети.