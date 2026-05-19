Полиция Алматы привлекла к ответственности женщину-коуча за нецензурную брань на тренинге

В городе пресекли факт нарушения общественного порядка в ходе проведения одного из психологических семинаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы



Было установлено, что в процессе мероприятия отдельные участницы допускали использование нецензурной брани и проявляли неуважение к окружающим, чем нарушили общественный порядок.

«По данному факту сотрудниками Управления полиции Медеуского района возбуждено административное производство в отношении организатора мероприятия по факту мелкого хулиганства. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушитель подвергнута административному штрафу в размере 20 МРП», – говорится в публикации.

В Департаменте полиции подчеркнули, что проведение любых массовых и публичных мероприятий должно осуществляться с соблюдением норм общественного порядка и действующего законодательства.



Нарушения, сопровождающиеся проявлением неуважения к окружающим и использованием нецензурной лексики в общественных местах, получают правовую оценку и влекут установленную законом ответственность.