Полиция Алматы привлекла к ответственности женщину-коуча за нецензурную брань на тренинге

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители отреагировали на инцидент на психологическом семинаре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе пресекли факт нарушения общественного порядка в ходе проведения одного из психологических семинаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы 

Было установлено, что в процессе мероприятия отдельные участницы допускали использование нецензурной брани и проявляли неуважение к окружающим, чем нарушили общественный порядок.

«По данному факту сотрудниками Управления полиции Медеуского района возбуждено административное производство в отношении организатора мероприятия по факту мелкого хулиганства. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушитель подвергнута административному штрафу в размере 20 МРП», – говорится в публикации.

В Департаменте полиции подчеркнули, что проведение любых массовых и публичных мероприятий должно осуществляться с соблюдением норм общественного порядка и действующего законодательства.

Нарушения, сопровождающиеся проявлением неуважения к окружающим и использованием нецензурной лексики в общественных местах, получают правовую оценку и влекут установленную законом ответственность.

#полиция #Алматы #тренинг #брань #женщина-коуч

