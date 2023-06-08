Иссушающая жажда

Высохшую на корню траву вытоптал на особо охраняемой территории регионального значения не пасущийся скот, как кто-то может подумать, а люди, буквально оккупирующие территорию парка в летнюю пору. Именно здесь горожане ищут спасения от палящего солнца, стараясь укрыться от жары под раскидистыми кронами деревьев, растущих здесь не одно десятилетие. Пикники устраивают не на зеленой траве, а на потрескавшейся от засухи земле.

Но даже за таким сомнительным удовольствием приходится выстраиваться в очередь. Фото и видео горожан, отстаивающих чуть ли не километровые очереди, чтобы попасть в самую большую в городе парковую зону, становятся приметой городской жизни.

Шымкентский дендропарк круг­лый год привлекает внимание посетителей не только коллекцией экзотов и огромным лесным массивом, позволяющим изучать биологическое разнообра­зие, но скорее прохладой, возможностью провести время на природе, послушать пение птиц и подышать свежим воздухом. Городские парки и скверы давно уже не несут такую функцию, лишившись своего главного достояния – больших деревьев. Вот и едут сюда от мала до велика, компаниями и поодиночке, чтобы устроить пикник.

Конечно, будь в парке достаточный регулярный полив зеленых насаждений, не было бы столь критическим воздействие посетителей на окружающий ланд­шафт. Но вместо зеленых газонов территория парка покрылась серой пылью с глубокими трещинами, прорезанными засухой.

Дендропарк, заложенный в 1979 году по инициативе первого секретаря обкома партии Асанбая Аскарова, имя которого он носит, то и дело страдает от проблем с тотальным дефицитом поливной воды. Последние два года она снова обострилась настолько, что стала причиной гибели деревьев, общее количество которых, как и видовое разнообразие, неумолимо снижается.

За несколько лет, когда дендропарк только создавался на бывшем городском полигоне твердо-­бытовых отходов, на его территории энтузиастам удалось собрать 560 видов растений. Изначально его разделили на пять флористических зон, прогулки по которым позволяют изучить богатый мир природы всей планеты, представив растительность Сибири и Дальнего Востока, Северной Америки и Европы. При закладке шымкентского дендро­парка впервые в мире провели экс­перимент по пересадке больших деревьев в условиях аридного климата. Занимались этим специалисты из ГДР.

Шымкентцы всегда гордились наличием в городе такого прекрасного парка. Сюда везли самых почетных гостей, которые высаживали деревья, внося тем самым свой вклад в развитие дендрария. К сожалению, многолетняя искусственно сотворенная засуха привела к тому, что многие растения, включая интродуценты, которые в свое время везли на юг Казахстана со всего мира, оказались утраченными. В итоге заметно обеднело и видовое разнообразие.

В 2015 году специалисты ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А. Н. Букейхана» провели инвентаризацию зеленых насаж­дений и насчитали на территории дендропарка всего 213 видов деревьев и кустарников. С 2018 года дендропарк перешел на баланс Шымкента, получившего статус города республиканского значения, заговорили о необходимости восстановить видовой состав, поставив задачу в ближайшие годы достичь того количества видов, которое было при создании дендропарка, с дальнейшим наращиванием биоразнообразия.

Бюджет профинансировал средства на закуп более ста новых видов растений, в том числе цветущие многолетние кустарники, позволяющие превратить зеленую зону в цветочный парк, благоухающий с ранней весны до поздней осени. Специалисты научного отдела за ориентир взяли Ташкентский ботани­ческий сад, площадь которого составляет 66 га. Это почти в два раза меньше, чем шымкентский дендро­парк. При этом у соседей произрастает 2 300 видов рас­тений.

Параллельно велись работы по восстановлению системы полива, иначе все потуги разнообразить растительность все равно привели бы к плачевному результату. Достаточно сказать, что в 2017 году несколько сотен сосен, высаженных вдоль озера, в основном погибли, не выдержав испытание засухой. Со временем засохшие деревья выкорчевали, заменив их можжевельниками, далеко не все из которых удалось выходить.

Без воды, но с огнем

Лето прошлого года дендропарк провел в условиях жестокой рукотворной засухи, хотя еще несколько лет назад, когда строили те самые планы по увеличению биоразнообразия, поливная вода была. Для ее подачи в дендропарке даже проложили наземную систему полива из пластиковых труб, поскольку подземные металлические трубы, проложенные еще во времена строительства дендрария, засорились и вышли из строя.

Артезианские скважины на территории дендропарка давно исчерпали свой ресурс. Магистральный водовод оказался на пути строительства новой транспортной развязки на пересечении улицы Аргинбекова и проспекта Байдибек-би. Трубу отвели в сторону, особо не задумываясь как это скажется на поступлении воды и, следовательно, на состоянии зеленых насаждений в дендропарке.

Случалось, что даже в самые жаркие летние месяцы поливная вода не поступала неделями. Но даже если ее включали, владельцы коттеджей, понастроенных впритык к дендропарку, разбирали ее через тайные подземные врезки, чтобы поливать свои сады-газоны.

Сотрудники дендрария изо всех сил старались спасти парк, заправляли при помощи насоса водой из озера два водовоза, чтобы напоить деревья. Но разве можно таким способом полить в достаточной мере столь огромную территорию? Конечно, нет.

Неудивительно, что в прошлом году дважды на особо охраняемой территории возникали пожары, к тушению которых привлекались силы городского ДЧС, что уже само по себе свидетельствует о возникновении серьезной ситуа­ции. Так, 20 июля горела сухая трава – площадь пожара составила 0,25 га. Тогда же сообщалось, что территория дендро­парка оказалась не очищенной от сухой травы. 17 августа горело уже 0,35га сухой травы. На этот раз сгорело еще и 20 деревьев. Были ли при такой засухе в парке локальные возгорания, справиться с которыми сотрудники дендро­парка могли своими силами, остается только гадать.

Глобальное безводие и возгорания наслоились на разразившийся скандал, связанный с изменением конфигурации дендро­парка, что заставило город говорить о неслучайности всех катаклизмов, обрушившихся на дендрарий. Кое-кто даже увидел тесную связь между дефицитом поливной воды и возгораниями, заподозрив желание прибрать территорию парка к рукам для строительства элитных ЖК в экологически благополучной зоне. И такие выводы зиждились не на пустом месте. Достаточно сказать, что территория парка уменьшилась в размерах за годы существования на целых 33 га.

О том, что площадь и конфигурация генплана дендропарка удивительным образом изменилась, публично заявил известный в Казахстане юрист по земельным вопросам Бакытжан Базарбек. Он попросил Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйст­ва проверить законность постановлений акимов Шымкента в 2019 и в 2021 годах. Проанализировав сведения базы АИС ГРК и изучив конфигурацию, размеры и месторасположение участков, прилегающих к дендро­парку, юрист пришел к выводу, что под частную элитную застройку физическим лицам ушли бывшие территории особо охраняемой природной территории регионального значения.

Бакытжан Базарбек обратил внимание на то, что до 2021 года шымкентский дендропарк являлся казенным предприятием, находящимся на балансе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Шымкента. 4 февраля 2021 года постановлением городского акима­та дендропарк передали на баланс управления строительства Шымкента. Это же управление стало правообладателем парка. После этого якобы был изготовлен новый госакт на право постоянного землепользования с прилично сократившейся площадью.

– Куда делся кусок дендрологического парка, который имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения? – задал вопрос Бакытжан Базарбек. – Что интересно, по базе АИС ГЗК контур границ 46 соседствующих с дендро­парком земельных участков идеально совпадает с контуром границ ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова» до принятия акиматом города Шымкента постановлений № 388 от 03.05.2019 года и № 63 от 04.02.2021 года. Отмечу, ранее территория земельного участка принадлежащего ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк имени Асанбая Аскарова» при ее создании составляла 150 гектаров, в 2018–19 годах имела площадь в 120 гектаров. И позднее при неизвестных причинах площадь парка «сузилась» до нынешних 117 гектаров.

Городской акимат в спешном порядке отверг все обвинения, заявив, что площадь парка не менялась, а передача на баланс управления строительства Шымкента требовалась в связи со строительством в дендро­парке… велодорожек.

Продолжением этого скандала стала смена одного за другим нескольких директоров учреж­дения, оставлявших свой пост, даже не успев толком вникнуть в порученное дело.

Сейчас дендропарком руководит Гульнар Сапарымбет, имеющая солидный опыт в озеленении. Во время пресс-тура, организованного в День эколога в дендра­рий управлением развития комфорт­ной городской среды, Гульнар Бертаевна сообщила, что недавно решением суда земельный участок площадью 30 соток, который не успел застроить новый собственник, вернули учреж­дению. На мой вопрос о том, ведется ли работа по возвращению других отчужденных территорий, директор ответила, что это не в ее компетенции.

Канал или скважины

Гульнар Сапарымбет на долж­ность директора пришла несколько месяцев тому назад. И первое, что она сделала, – поставила вопрос о необходимости проведения комплексной экспертизы состоя­ния дендрария. И признательна руководителю управления развития комфортной городской среды города Шымкента Ержану Жолдасову, который тоже не так давно возглавил это направление городского хозяйства и старается навести порядок.

– За все время существования не было ни одного исследования, не привлекались специалисты по почвоведению, не проводились агрохимические исследования, – комментирует ситуацию Гульнар Сапарымбет. – Чтобы развиваться дальше, мы должны знать, что представляет из себя дендропарк сегодня, какие у него сущест­вуют проблемы, какие болезни растений, анализ состояния фау­ны и флоры. От этого зависит то, как нам двигаться дальше: какие деревья сажать, а какие, возможно, не стоит, что сделать, чтобы сохранить дендропарк. Лесники, дендрологи, почвоведы из Алматы и Астаны провели исследование, позволяющее найти ответ на многие вопросы. Заключение еще не готово. Оно станет для нас руководством к действию.

Руководство учреждения не скрывает, что главная проблема сейчас – отсутствие воды. И без ее кардинального решения рассчитывать на сохранение «легких города» не стоит. Последние годы вопрос полива дендропарка стоит очень остро – успели засохнуть десятки, если не сотни, деревьев.

– Все вокруг затоптано, людей много сюда идет, гуляют не только по дорожкам, под деревьями организуют пикники, – сетует Гульнар Сапарымбет. – В следую­щем году этого уже не будет. Определим специальные места, установим урны. А на остальной территории газон или клевер засеем. Все будет зелено.

Строить такие планы позволяет решение о строительстве на территории дендропарка скважин и выделение из бюджета города около одного миллиарда тенге. Они предназначены для бурения нескольких скважин в разных уголках парка и строительство современной автоматической системы полива. Четыре бурильные машины уже работают на территории парка. Проект предполагается завершить до конца года.

В День эколога одну скважину, обустроенную за счет спонсоров, уже запустили в эксплуатацию. Вода вышла на глубине 44 м, но скважину пробурили на все сто метров. Эксперты, проведя исследование проб, подтвердили, что водоносный горизонт очень хороший, а вода – качественная.

Поток воды объемом 25 м в секунду сразу же пустили, чтобы поддержать заметно обмелевшее, а местами даже высохшее озеро, на котором я уже не нашла лебедей, сколько ни ходила вдоль берега. А еще совсем недавно они были украшением парка и всеобщими любимцами.

По информации Ержана Жолдасова, наладить полив дендропарка при помощи подземных вод решили на большом совете с учас­тием специалистов городского водного хозяйства, ирригаторов, гидрологов и мелиоратов. Понадобилось семь заседаний, чтобы достичь консенсуса.

Впрочем, единодушным решение о строительстве скважин не назовешь. На этот счет есть и альтернативное мнение. Член общественного совета Шымкента Мырзахмет Снабаев настаивает на использовании для орошения парка воды Михайловского водохранилища, запасы которого составляют 5 млн кубов. Этого объема вполне достаточно. Нужно только привести в порядок Большой магистральный канал (БМК), по которому вода изначально подавалась в дендропарк.

Его проложили еще в 1979 году. С тех пор не проводилось ни одного капитального ремонта. Неудивительно, что ороситель пришел в аварийное состояние. В некоторых местах русло канала дало осадку, где-то трубы пришли в негодность или разрушилась бетонная облицовка, а кое-где русло успели застроить. В итоге вода плохо доходила, теряясь по пути следования.

– Достаточно восстановить БМК, и проблема воды для дендро­парка решится, – утверж­дает Мырзахмет Снабаев. – Михайловское водохранилище находится на 800 метров выше уровня Шымкента, вода идет сюда самотеком. Это экономично и выгодно. Бурение же скважин в корне не верное решение. Его последствия будут катастрофическими для региона в целом, а не только для города. Через несколько лет с нехваткой воды столкнутся Шымкент и туркестанская зона, да и подача воды с помощью насосов для полива столь огромной территории будет очень серьезной нагрузкой на городской бюджет. Об этом никто сегодня почему-то не думает.

Надеюсь, что специалисты приняли единственно верное решение и несут за него ответственность, потому что представить Шымкент без дендропарка сегодня просто невозможно. Его гибель только усугубит микроклимат в городе, лишит людей возможнос­ти проводить время на природе, поскольку не у всех есть деньги, чтобы поехать в горы или на море.