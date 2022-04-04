В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».

Алия Оразгалиева, эксперт Института мировой экономики и политики

– Вопреки ожиданиям скептично настроенной части населения, которая предполагала, что после январских событий власти начнут «закручивать гайки» и займутся усилением своих полномочий, напротив, в Послании было заявлено об исторических изменениях процесса демократизации казахстанских институтов власти. Президент озвучил принципиальные изменения политической системы всех ветвей власти во избежание застоя в развитии страны.

Так, Президент Токаев отметил, что принцип «разные взгляды, но единая нация» является одним из ключевых в модернизации политической системы в новом Казахстане, который позволит консолидировать плюрализм взглядов казахстанского общества через активную вовлеченность в политическую жизнь страны.

Таким образом, основные задачи реформ направлены на децентрализацию власти в стране и повышение электоральной культуры. Это является способом наладить эффективный диалог между государством и населением, а также обеспечить устойчивость и управляемость государственного бюрократического механизма.

Наиболее значимые будущие конституционные изменения касаются перехода избирательной системы с «пропорциональной» на «смешанную», где 30% будут избираться прямым голосованием за кандидата по мажоритарной системе вне партийных списков. Это предполагает значительное увеличение слабо представленных слоев населения в нижней палате Парламента. Для областных маслихатов данная пропорция достигает 50 на 50% с целью большего охвата электорального ландшафта каждого конкретного региона.

Для повышения политической конкурентности объявлена либерализация процедуры регистрации партий в Казахстане, что также значительно повысит возможность участия и вовлеченности в политическую жизнь населения с активной гражданской позицией.

Вместе с тем выдвинутая на рассмотрение инициатива по усилению открытых выборов предполагает создание эффективной законодательной имплементации инструментов обеспечения прозрачности избирательных кампаний на всех этапах: включая агитацию в социальных сетях.

Изменения коснутся процедуры назначения акимов областей и городов, фактически это будут косвенные выборы руководителей регионов через региональные маслихаты.

Все эти меры направлены на формирование нового ­Казахстана с сильной избирательной культурой, что предполагает значительное изменение электорального поведения граждан. Как сказал Президент: «Высокая культура диа­лога и компромисса станет одним из главных факторов укреп­ления граж­данской солидарности в нашей стране». Из чего следует посыл на консолидацию гражданского общества, так как демократизация предполагает уход от пассивности и иждивенчества со стороны населения и изменение данной позиции на проактивность.

Стоит отметить, что важным фактором успешности реализации политических реформ будет являться то, какие институциональные механизмы и процедуры будут реализованы для получения обратной связи от населения и общественных организаций.