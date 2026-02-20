Фото: пресс-служба Минторговли

В 2025 году Казахстан впервые в истории зафиксировал превышение экспорта мороженого над импортом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По итогам года объём экспортных поставок составил 14 167 тонн, тогда как импорт – 12 194 тонны. Этот показатель отражает системные изменения в отрасли и укрепление позиций отечественных производителей готовой продукции на международных рынках.

Как подчеркнула вице-президент по корпоративным вопросам компании «Шин-Лайн» Жулдыз Омарбек, достигнутый результат стал следствием долгосрочной стратегии модернизации и экспортной экспансии.

«Ещё в 2005 году Казахстан экспортировал всего 12 тонн мороженого при импорте более 12 тысяч тонн. Сегодня ситуация принципиально изменилась: география поставок расширена до 10 стран, а экспорт впервые превысил импорт. Это говорит о высокой конкурентоспособности казахстанской продукции и зрелости отрасли», – отметила она.

По её словам, ключевыми факторами роста стали масштабные инвестиции в создание современных производственных мощностей, внедрение передовых технологий, а также системная государственная поддержка отечественных производителей.

Рост экспортной выручки и увеличение средней экспортной цены подтверждают переход от ценовой конкуренции к конкуренции качества и брендов.

Компания «Шин-Лайн», обеспечивающая основную долю экспорта казахстанского мороженого, продолжает укреплять международные позиции, демонстрируя потенциал отечественных предприятий по формированию устойчивого экспортного тренда и продвижению бренда «Сделано в Казахстане» на глобальных рынках, добавили в министерстве.