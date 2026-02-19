Сегодня в Алматинской области, во главе с заместителем премьер-министра - министром культуры и информации, заместителем председателя Комиссии по конституционным реформам Аидой Балаевой, прошла встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с коллективом ТОО «Шин-Лайн», передает корреспондент Kazpravda.kz

Участие также приняли депутаты Мажилиса Максат Толыкбай, Жанарбек Ашимжанов и Сергей Пономарев, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, председатель ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Шынгысбаева и др.

Выступая перед трудящимися, Аида Балаева подчеркнула, что за эти 30 лет действующая Конституция сыграла ключевую роль в том, что Казахстан стал динамично развивающимся государством, с которым считается весь мир и сегодня особенно важно четко определить свои ценностные ориентиры и приоритеты. Зампремьера отметила, что в Преамбуле Основного закона теперь закреплены ключевые ценности, причем впервые на конституционном уровне — образование, наука, культура и инновации. Без этого невозможно развитие страны.

«Государство уделяет большое внимание повышению качества образования, развитию науки и ее интеграции с производством. Благодаря научному прогрессу сегодня вы работаете в совершенно иных условиях. Производство модернизируется, продукция совершенствуется — и все это результат развития науки.Чтобы обеспечить качественный рывок вперед, важно закрепить эти принципы на уровне Конституции. Потому что именно Основной закон является базой для всех последующих решений — как законодательных, так и бюджетных», - сказала Аида Балаева.

Кроме того, на встрече также было отмечено, что впервые в Конституции закреплены нормы, касающиеся культуры и защиты историко-культурного наследия.

О работе комиссии, занимавшейся подготовкой проекта новой Конституции, рассказал депутат Мажилиса Сергей Пономарев. Он отметил, что над документом работали ведущие конституционалисты, юристы, члены Конституционного совета, а также руководители парламентских фракций. Особое внимание в своей речи мажилисмен уделил Преамбуле, подчеркнув ее ключевое значение как концентрированного выражения основных принципов и ценностей Основного закона.

«Преамбула — это не просто введение, это квинтэссенция Конституции. И новая Конституция действительно становится ближе к людям. Это очень важно. Друзья, в этих строках — их всего семнадцать — отражена вся суть: и наша жизнь, и отношение к внешнему миру, и принципы взаимодействия внутри общества, и вектор развития государства на десятилетия вперёд. И это действительно очень важно», - резюмировал депутат.

Перед коллективом также выступила Жулдызай Искакова, которая отметила, что работа над проектом новой Конституции носила системный и глубокий характер. По ее словам, документ отражает современные вызовы и ориентирован на пересмотр всей архитектуры Основного закона, с усилением ценностной составляющей — в частности, акцента на науку, инновации, образование и культуру как ключевые приоритеты развития страны.

В завершение встречи участники из числа коллектива ТОО «Шин-Лайн» задали вопросы, высказали предложения по разъяснительной работе, а представители Общенациональной коалиции подчеркнули важность участия граждан в референдуме.