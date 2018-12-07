​IT-проекты для будущего

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев вместе с заместителем Премьер-министра Аскаром Жумагалиевым и акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым приняли участие в международном IT-форуме «Digital East – Болашаққа қадам». Участники представили свои проекты на компактных LED-панелях, интерактивных досках и даже планшетах. Многие идеи гости взяли на карандаш в ходе осмотра выставки. Маулен Ашимбаев обратил внимание, например, на разработку, позволяющую отслеживать в соцсетях резонансные моменты. Аскара Жумагалиева заинтересовал проект электронного кооператива собственников квартир. Главное, что лучшие IT-решения созданы отечественными разработчиками, причем 10 стартапов предложили учащиеся школ области.

По словам первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан», Глава государства особое внимание уделяет цифровизации, и эта сфера чрезвычайна важна на новом модернизационном этапе развития страны.

– Благодаря цифровизации перед нашими школьниками отк­рываются огромные возможности, – отметил Маулен Ашимбаев. – Дети получают новые инст­рументы для обучения. В рамках партийных проектов сегодня в целом по республике у нас отк­рыто 780 IT-классов, из них 277 в Восточно-Казахстанской облас­ти. Дети, которые сейчас учатся информационным технологиям, через 5–10 лет станут программис­тами, айтишниками, робототехниками. Все, что сейчас делается в области образования, – это инвес­тиции в успешное экономическое будущее Казахстана.

В ходе поездки в регион Маулен Ашимбаев ознакомился с «умными технологиями» в здравоохранении. Так, в областном специализированном медицинском центре он побывал в блоке, включающем центр роботизированной хирургии, центр трансплантологии и урологии, ангиографии, а также симуляционный центр. Врачи медучреждения прошли обучение в лучших клиниках Европы. На сегодня здесь проведено 123 успешных высокотехнологичных операции.

Поездку первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» завершило участие в партийном активе по обсуждению Послания Президента Казахстана, а также статьи «Семь граней Великой степи». По словам Маулена Ашимбаева, развитие цифровых технологий – главный тренд XXI века. Они уже охватывают все сферы жизни.

«Партийные проекты становятся еще более актуальными в предвестии 20-летия нашей партии, – отметил он. – В следующем году 1 марта исполнится 20 лет политической организации. В этот день мы будем подводить итоги нашей деятельности, в том числе по проектам и общественному контролю за реализацией Послания Президента».

В связи с этим Маулен Ашимбаев поставил перед партийцами ряд конкретных задач по выстраиванию информационной работы, непосредственному участию в реализации стратегических документов Елбасы, а также мониторингу за исполнением поручений Главы государства.

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