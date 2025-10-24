IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой – Глава государства

Президент,День Республики
99
Айман Аманжолова
корреспондент

Перед Правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским «единорогом», то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди – будущее нашей страны», - подчеркнул Президент.

Молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность – важной чертой национального характера. Это говорит о том, что при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке.

Но, по мнению Главы государства, довольствоваться единичными историями успеха никак нельзя. Поэтому перед Правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках.

Президент также подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана.

«По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах. Это, конечно, радует, но самое главное – не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций. Запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе «Казахтелекома», стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы.

«Стратегическая задача – за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал – основой конкурентоспособности страны», - подчеркнул Президент.

#IT #Токаев #цифровизация #ИИ

Популярное

Все
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Казахский язык – часть моей души
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Будем строить интеллектуально-творческий хаб
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Золотая медаль – мастерам Астаны
Прониклись духом Эллады
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
От Золотого человека до наших дней
Школа мужества
«О родная земля, я тобою был создан...»
«Коркыт и мелодии Великой степи»
На принципах гуманности
Путь к знаниям открыт
В канун Дня Республики Президент наградил представителей трудовых династий и простых рабочих
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем
«Века прошедшего стиль...»
Деятельная любовь
Начав с чистого листа, задать высокие стандарты дела
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Определены победители Республиканского конкурса дирижеров им. Нургисы Тлендиева
Более 1 300 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Цена на золото вновь бьет рекорд
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Кого и за какие заслуги наградил Токаев
Президент: 35-летие Декларации о государственном суверените…
Знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества…
Казахстан должен остаться государством с сильной президентс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]