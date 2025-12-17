В Италии запущена благотворительная инициатива в поддержку детей и молодых людей с аутизмом после публикации статьи, посвящённой всемирно известного казахстанскому певцу. Материал под названием «Голос Димаша Кудайбергена и аутизм» вышел на платформе Spazio Asperger и привлёк внимание итальянского сообщества поклонников артиста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Фото: Dimashnews.com

В статье рассказывается личная история человека с расстройством аутистического спектра. Он отметил, что голос казахстанского певца помог ему почувствовать эмоциональное равновесие и стать более открытым к окружающим. Публикация вызвала большой интерес и активно обсуждалась среди итальянских Dears, вдохновив поклонников на благотворительные действия.

Поклонники Димаша Кудайбергена самостоятельно организовали сбор средств, в ходе которого за несколько дней было собрано около 2350 евро. Пожертвования были направлены ассоциации Mondoabaut, оказывающей поддержку детям и подросткам с синдромом Аспергера и их семьям.

Ассоциация Mondoabaut была основана Марой Навони после того, как её сыну поставили диагноз аутизм. Организация разрабатывает индивидуальные программы для детей и подростков с аутизмом и работает с квалифицированными специалистами. Один из проектов — Ma’amul, инклюзивная кондитерская лаборатория, где участники учатся практическим навыкам и социальной работе в безопасной, но приближённой к жизни среде.

Комментируя инициативу, Мара Навони отметила значимость участия сообщества поклонников артиста и подчеркнула, что подобная поддержка позволяет обеспечивать устойчивость социальных проектов. В ассоциации также сообщили о планах рассмотреть возможность создания отдельного проекта, связанного с именем Димаша Кудайбергена.