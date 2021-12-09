Итальянский вектор

Делегация Казахстана во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие во второй министерской конференции в формате «Центральная Азия – Италия». В мероприятии также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Итальянскую делегацию возглавил министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо, а Европейского союза – специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.

В ходе конференции стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального и глобального сотрудничества, включая совместную борьбу с негативными последствиями пандемии, восстановление докризисных показателей взаимной торговли и инвестиций, а также приоритетные направления взаимодействия стран региона с Италией. Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, выступая на конференции, призвал к углублению взаимовыгодного сотрудничества центральноазиатских стран в транзитно-транспортной, сельскохозяйственной и инновационной сферах, включая развитие возобновляемых источников энергии и машиностроение, а также отметил возрастающую роль Италии в развитии энергетической, транспортной и технологической взаимосвязанности стран ЦА с Европой.

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и заместитель председателя Комитета по инвестициям МИД РК Ерлан Зейнешев приняли участие в пленарных сессиях по темам «Приоритетные вопросы здравоохранения и выработки мер совместного противодействия коронавирусу» и «Экономическое сотрудничество между Италией и Центральной Азией».

Участниками встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере здравоохранения, расширения торгово-экономических отношений, реагирования на региональные вызовы и угрозы.

По информации МИД РК, на полях конференции Мухтар Тлеуберди также провел раздельные переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, в ходе которых обсудил вопросы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.