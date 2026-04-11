Итоги азиатского этапа международного шахматного турнира среди школьников подвели в Алматы

Образование,Спорт
Соревнования прошли по швейцарской системе в 8 туров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы завершился азиатский этап международного командного турнира по шахматам среди школьников World Schools Team Championship 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Соревнования впервые организованы по инициативе Международной шахматной федерации (FIDE) и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). В церемонии закрытия приняла участие министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

В турнире приняли участие 26 школьных команд из 19 стран. В соревнованиях выступили учащиеся в возрасте от 8 до 14 лет. Особенностью турнира стало участие исключительно команд общеобразовательных школ.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил формирование интеллектуальной нации как один из ключевых стратегических приоритетов развития страны. Проведение сегодняшнего турнира служит наглядным подтверждением последовательной и системной реализации данного курса. Шахматы уверенно вошли как в учебный процесс, так и во внеурочную деятельность, став важной частью современной школьной среды. Они способствуют развитию стратегического и логического мышления, а также укрепляют дисциплину у подрастающего поколения», - сказала министр просвещения Жулдыз Сулейманова.

Как отметила министр, в тесном партнёрстве с Казахстанской федерацией шахмат успешно реализуется программа «Шахматы в школе», направленная на развитие интеллектуального потенциала учащихся и формирование будущего страны.

Казахстан на турнире представили команды «SEED Uniker School» города Астаны, специализированного лицея №92 города Алматы и Республиканской физико-математической школы. Команда SEED Uniker School вошла в число четырех сильнейших. Призовые места заняли школьники из Узбекистана, России и Индии.

Соревнования прошли по швейцарской системе в 8 туров. В состав каждой команды входили четыре основных и один запасной игрок. Контроль времени составил 45 минут на партию.

Турнир проведен в рамках инициативы Международной шахматной федерации и Международной федерации школьных шахмат по объявлению 2026 года Годом шахмат в образовании. Инициатива направлена на развитие критического мышления и укрепление международного сотрудничества среди школьников.

По итогам азиатского этапа лучшие команды получили путевки в Гранд-финал, который пройдет в декабре. Отборочные этапы также состоятся в Африке, Америке и Европе.

