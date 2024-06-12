Итоги педагогического конкурса TEACHER OF THE YEAR подвели в «Мирас»

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

За почетное звание состязались педагоги четырех школ и пяти детских садов «Мирас»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Международных школах «Мирас» в Астане и Алматы подвели итоги ежегодного конкурса Teacher of the year («Лучший педагог года»), организованного общественным фондом NNEF, сообщает Kazpravda.kz

За почетное звание состязались педагоги четырех школ и пяти детских садов «Мирас». Для фонда NNEF конкурс Teacher of the year - один из механизмов формирования кадрового резерва в школах и детских садах.

«Этот конкурс показал уникальные практики, которые открывались педагогическому сообществу. Самое главное - каждый из нас приобрёл дополнительный опыт в работе и, что немаловажно, обобщил свой. Мы, учителя, чувствуем большую поддержку со стороны руководства ОФ «NNEF». У педагогов возникает естественное желание трудиться ещё лучше для решения нашей главной задачи - обучения и воспитания подрастающего поколения», - говорит победительница конкурса Teacher of the Year 2021-2022 Альмира Аюпова.

Организаторы отмечают, что конкурс помогает его участникам демонстрировать профессионализм и творческий подход к обучению, а также способствует дальнейшему карьерному росту и развитию.

«Как члены жюри этого конкурса, в оценке работ участников мы учитывали не только профессиональные навыки и компетенции педагогов, но и их способность к инновациям, креативности, а также их вклад в развитие образования и воспитания детей. Важными критериями также были оригинальность и эффективность представленных методик и подходов. Результаты конкурса были впечатляющими. Мы получили множество прекрасных работ», - рассказала методист ясли-сада «Мирас» Марина Умбеталиева.

За три года конкурсной программы ее участниками стали больше четырехсот педагогов. Победители и финалисты конкурса прошлых лет сейчас занимают высокие административные позиции в своих школах и детских садах. Среди них заместитель директора по воспитательной работе в школе «Мирас» г. Алматы Илашева Гаухар, методист Специализированного лицея «Арыстан» Денебаева Ляззат, методист Детского сада «Мирас» г. Алматы Примбетова Алтынай, методист Детского сада «Мирас» г. Атырау Жарбусынова Тойган и другие.

«Особенно хочу отметить, что победа в конкурсе стимулировала мою мотивацию участвовать в других профессиональных мероприятиях и конкурсах. Этот опыт вдохновил меня и моих учеников на новые свершения. Один из наиболее значимых результатов – победа моего ученика в республиканском конкурсе проектов о воде. Работая над этим проектом, мы смогли не только углубить знания в области экологии и устойчивого развития, но и разработать конкретные предложения по улучшению водных ресурсов нашего региона», - поделилась учитель географии и биологии школы «Мирас» из Алматы Гаухар Шаймерденова.

Этот проект вместе со своими учениками она представила на международном конкурсе в Стокгольме. Как она отмечает, поездка и профессиональное общение помогли установить связи с коллегами из разных стран и развиваться дальше.

«Этот опыт был бесценным как для меня, так и для моих учеников. Мы не только приобрели новые знания и навыки, но и установили контакты с коллегами и специалистами из других стран, что позволило нам обменяться опытом и перенять лучшие практики», - говорит Гаухар Шаймерденова.

За многие годы Teacher of the year стал престижным и своеобразным знаком качества профессионализма для его финалистов. Ежегодно победителям вручают по 500 тысяч тенге, но главная награда для них, конечно, не денежное поощрение, а будущее развитие в педагогической отрасли, где еще так много новых высот.  

 

 

 

 

 

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