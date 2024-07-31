Итоги полугодия в энергетическом секторе: ВИЭ, газификация и модернизация

Редакция PrimeMinister.kz подготовила обзор о том, что было сделано за первое полугодие 2024 года в энергетическом секторе Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Добыча нефти и газа

С начала 2024 года Казахстан демонстрирует значительные объемы добычи нефти и газа. Всего добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, причем основная часть приходится на компании «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Опер. Б.В.» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.». Добыча газа также выросла до 30 млрд кубометров, что на 101% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первом полугодии 2024 года нефтяная отрасль Казахстана показала стабильную динамику. В частности, компания «Карачаганак Петролеум Опер. Б.В.» (КПО) активно работает над расширением Карачаганакского месторождения. В рамках плана освоения предусмотрены проекты расширения Карачаганак-1А и Карачаганак-1Б, направленные на поддержание текущего уровня добычи жидких углеводородов на уровне 11 млн тонн в год. Завершение этих проектов ожидается в 2028 году.

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) продолжает реализацию Проекта будущего расширения / Проект управления устьевым давлением, который позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год. В апреле 2024 года ТШО приступила к эксплуатации объектов ПУУД, а запуск ПБР намечен на июнь 2025 года.

Развитие газовой отрасли

Объем добычи газа увеличился с 42,3 млрд кубометров в 2013 году до 59,1 млрд кубометров в 2023 году. Рост объема добычи газа по итогам 6 месяцев 2024 года также демонстрирует положительную динамику. Ожидается, что к 2030 году объем добычи вырастет до 91 млрд кубометров.

По итогам 2023 года уровень газификации в Казахстане составил 60%, доступ к природному газу имеют 12 млн человек. На 2024 год запланировано газифицировать 128 населенных пунктов, что повысит уровень газоснабжения до 61,8%.

В первом полугодии 2024 года на реализацию 107 проектов выделено 89,3 млрд тенге. Это позволит обеспечить газом 44 населенных пункта с населением более 232,6 тыс. человек. Кроме того, до конца года будет дополнительно выделено 105,4 млрд тенге на обеспечение газом более 300 тыс. человек и модернизацию 1,7 тыс. км газопроводов – то есть, новое строительство.

Модернизация теплоснабжения

Министерство энергетики продолжает работу по модернизации систем теплоснабжения. В рамках утвержденного графика проведены капитальные ремонты на 9,3 тыс. км линий электропередачи, 195 подстанциях, 1 537 распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях. В этом году планируется провести ремонт 20,8 тыс.км линий электропередачи и 422 подстанций, а также запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.

Производство электроэнергии

За первое полугодие 2024 года в Казахстане было произведено 60,449 млрд кВтч электроэнергии при потреблении 60,169 млрд кВтч. Эти показатели свидетельствуют о стабильности работы электросетевой инфраструктуры страны.

Развитие альтернативных источников энергии

За первые 6 месяцев 2024 года объем производства электроэнергии из возобновляемых источников составил 3,8 млрд кВтч, что составляет 6,47% от общего объема производства электроэнергии. В стране действуют 148 объектов ВИЭ с установленной мощностью 2,9 тыс. МВт. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 6 новых проектов ВИЭ мощностью 196,9 МВт.

Модернизация электроэнергетической инфраструктуры

В рамках инвестиционных программ проводится реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства. В 2024-2029 годах планируется финансирование проектов на сумму до 300 млрд тенге. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» предусмотрено увеличение годового лимита возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд, что позволит модернизировать существующие энергетические объекты.

Цифровизация энергетической отрасли

В 2024 году было реализовано несколько ключевых инициатив. В частности, запущен пилотный проект по цифровому мониторингу лицензионно-контрактных условий недропользователей. Введен в опытную эксплуатацию модуль «Цифровая карта генерации», который начал прием отчетов по возобновляемым источникам энергии. В рамках «Цифровой платформы энергетики» также были разработаны и внедрены различные модули, включая паспорт энергопроизводящих предприятий и кабинеты для госорганов и потребителей. В планах на текущий год развитие системы и дальнейшая цифровизация процессов, что должно способствовать повышению прозрачности и эффективности управления энергетическими ресурсами.

Также стоит отметить проекты по автоматизации государственных услуг и созданию электронных классификаторов товаров для нефтегазовой отрасли. Проводятся работы по автоматизации плана поставки с использованием элементов искусственного интеллекта и запуску пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости моторных масел.

Законодательные изменения и модернизация

8 июля 2024 года в Казахстане был принят Закон Республики Казахстан «О теплоэнергетике», который стал важным шагом в регулировании общественных отношений в сфере теплоэнергетики. Этот закон впервые систематизировал нормы, касающиеся производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии. Основной целью данного документа является обеспечение качественного функционирования и развития систем теплоснабжения. В рамках нового закона была модернизирована система регулирования, внедрены новые механизмы и усилены существующие для обеспечения бесперебойного функционирования теплоэнергетической отрасли. Также определены цели, задачи и принципы государственного регулирования, внедрены механизмы планирования и оценки состояния развития сектора. Это включает структурирование системы теплоснабжения, регулирование прав и обязанностей участников процесса, обновление механизмов тарифного регулирования и поддержку энергосбережения.