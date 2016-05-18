Итоги социально-экономического развития страны за 4 месяца подвели в Акорде

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В совещании, прошедшем под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева, приняли участие руководители центральных государственных органов, акимы областей, городов Астаны и Алматы. Участники обсудили итоги социально-экономического развития страны за 4 месяца, вопросы реализации ключевых государственных программ в регионах, подготовки к празднованию 25-летия Независимости страны, передает Kazpravda.kz
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Президент отметил, что, несмотря на трудности в экономике, в стране наблюдается рост в обрабатывающей промышленности, увеличение объемов в сельском хозяйстве – на 2,6%, в транспортной сфере – более 4%, строительстве – 6,5% .
"В девяти регионах страны был обеспечен рост объемов производства. В прошлом году выросли инвестиции в приоритетных отраслях программы индустриализации, в том числе в машиностроении – в 7 раз, пищевой промышленности – на 30%, производстве продуктов нефтепереработки – на 81%. Это результат прямых зарубежных вложений в данные сферы. В целом, инвестиции в основной капитал по стране выросли на 15%. Это неплохой результат, который свидетельствует о сохранении интереса со стороны инвесторов", – отметил Елбасы.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что в рамках проводимой посевной кампании аграрии страны обеспечены всем необходимым, в связи с чем можно надеяться на хорошие результаты сельскохозяйственного года.
Президент также указал на положительные показатели в социальной сфере.
"Нам удалось не допустить роста безработицы, сохранив ее на прежнем 5-процентном уровне. Несмотря на сокращение бюджетных поступлений, я дал четкое поручение о выполнении государством всех социальных обязательств. Нельзя допустить снижения уровня жизни населения. Это основная задача государственных органов всех уровней.
В этом году мы повысили заработную плату для бюджетников в сфере образования на 29%, здравоохранения – на 28%, в других сферах – на 40%. На 25% увеличен размер стипендий для учащихся, а также пособий по инвалидности и утере кормильца. Размер солидарных пенсионных выплат повышен на 9%. Все это является результатом своевременных антикризисных мер", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства подчеркнул, что в рамках Пяти институциональных реформ проводятся структурные изменения, которые призваны укрепить способность экономики успешно противостоять любым глобальным вызовам.