Из вольеров — в леса: в Каркаралинском нацпарке выпустили четырех маралов

Недавно дикие животные вернулись в естественную среду обитания

Фото: скриншот видео qazfwc

В период с 2022 по 2032 годы на территории Каркаралинского государственного национального природного парка реализуется программа реинтродукции маралов, содержащихся в полувольных условиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

В соответствии с годовым планом работы по адаптации маралов, выращенных в полувольных условиях, к естественной среде обитания проводятся поэтапно. В рамках этого плана четыре марала, находившиеся в полувольных условиях, были полностью выпущены на свободу, то есть в дикую природу.

Маралы были выпущены в Кентском лесничестве, квартал 103, выдел 4, и их адаптация к природной среде взята под контроль.

Мероприятие проведено в целях сохранения численности диких животных и восстановления их естественной среды обитания.

 

