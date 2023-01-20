Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане

10 суток ареста получил дебошир после избиения жены в лифте в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото иллюстративное polisia.kz

На канал 102 позвонила 36-летняя жительница столицы и сообщила, что ее избил муж.

«Установлено, что 42-летний мужчина, зайдя в лифт, начал выражаться нецензурной бранью, после же, угрожая, поднял на супругу руку. Как выяснилось, это не первый случай», – отмечают в полиции.

По факту на правонарушителя составили административный протокол.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям привлек семейного тирана к адмаресту на 10 суток.