Избран новый президент Швейцарии

Президентом Швейцарии на 2019 год по итогам голосования на заседании двух палат Федерального собрания Швейцарии был избран Ули Маурер, сообщает Gazeta.ru.
После оглашения результатов выборов 68-летний Ули Маурер заявил, что откажется от празднования нового президентского срока, поскольку уже отмечал победу на выборах в 2012 году. Традиционно празднование проходит в родном округе избираемого президента.
Действующий президент Швейцарии Ален Берсе в этот раз занял вторую позицию по количеству голосов.
Маурер является представителем правой консервативной партии. Ранее в 2008 году он был избран в правительство цюрихского округа. На пост президента Маурер был впервые избран в 2012 году.
После оглашения результатов выборов 68-летний Ули Маурер заявил, что откажется от празднования нового президентского срока, поскольку уже отмечал победу на выборах в 2012 году. Традиционно празднование проходит в родном округе избираемого президента.
Действующий президент Швейцарии Ален Берсе в этот раз занял вторую позицию по количеству голосов.
Маурер является представителем правой консервативной партии. Ранее в 2008 году он был избран в правительство цюрихского округа. На пост президента Маурер был впервые избран в 2012 году.