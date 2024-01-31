Издевавшуюся над ребенком мать лишили родительских прав в Талдыкоргане

Нашумевшая история с мальчиком, которого собственная мать запирала в холодном сарае "в целях воспитания", получила продолжение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу уполномоченного по правам человека в РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На днях состоялось заседание специализированного суда по делам несовершеннолетних области Жетысу, по итогам которого женщину лишили родительских прав на своего сына 2014 года рождения.

Кроме того, постановлением Талдыкорганского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям нерадивая мать признана виновной в нанесении легких телесных повреждений своему сыну, ей вынесено предупреждение.

– Вместе с тем, известно, что суд принял решение о лишении родительских прав и отца семейства. В настоящее время мальчик передан в органы опеки для дальнейшего устройства, – говорится в сообщении.

Напомним, представитель омбудсмена по области Жетысу после обращения о нарушении прав несовершеннолетнего создал комиссию, которая выявила, что мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка. При этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей.

Органы опеки при сопровождении представителя УПЧ по области Жетысу направили соответствующее исковое заявление в областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.