Издевавшуюся над ребенком мать лишили родительских прав в Талдыкоргане

Происшествия
101
Кунапия Гульмира
корреспондент

Нашумевшая история с мальчиком, которого собственная мать запирала в холодном сарае "в целях воспитания", получила продолжение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу уполномоченного по правам человека в РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На днях состоялось заседание специализированного суда по делам несовершеннолетних области Жетысу, по итогам которого женщину лишили родительских прав на своего сына 2014 года рождения. 

Кроме того, постановлением Талдыкорганского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям нерадивая мать признана виновной в нанесении легких телесных повреждений своему сыну, ей вынесено предупреждение.

– Вместе с тем, известно, что суд принял решение о лишении родительских прав и отца семейства. В настоящее время мальчик передан в органы опеки для дальнейшего устройства, – говорится в сообщении. 

Напомним, представитель омбудсмена по области Жетысу после обращения о нарушении прав несовершеннолетнего создал комиссию, которая выявила, что мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка. При этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей.

Органы опеки при сопровождении представителя УПЧ по области Жетысу направили соответствующее исковое заявление в областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

 

#суд #мальчик #детский омбудсмен #истязания #родительские права

Популярное

Все
Если в сердце живет любовь
Ержан да Татьяна
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Прославил родной Кокшетау
Теневые потоки, трансфертные берега
Неприкосновенность гарантируется
Добился и восстановился
Мошенник у банкомата
Что нам стоит ТЭЦ построить?
Вопреки здравому смыслу
Подлатали «узкие» места
Сергей Вишняк: Я – казахский русский!
Показательный суд прошел в Акмолинской области в отношении домашнего агрессора
Образование: в ожидании перемен
Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Массовый сбой произошел в Рунете
Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД
Провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи требует депутат
О сейсмообстановке в стране рассказали в МЧС РК
Кто будет строить ТЭЦ в Акмолинской области
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Военнослужащий из Тараза самостоятельно потушил горящую маш…
Спасатели продолжают поиск автобуса в Майкаине с высоким ри…
Житель Астаны организовал цех по производству вейпов
Фиктивную справку о беременности представила в суде жительн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]