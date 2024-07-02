Изменение цен на продукты обсудили в правительстве

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На совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина подвели итоги ценовой ситуации на социально значимые продукты питания (СЗПТ) за первое полугодие и обсудили ход формирования запасов овощей в стабфондах на осень и весну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По итогам полугодия отмечается устойчивая дефляция цен на СЗПТ: в июне средний индекс цен снизился на 0,3%, в целом с начала года – на 0,2%. Тенденция снижения цен продолжается.

Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, за последнюю неделю цены в среднем снизились еще на 0,1%, в частности, на 9 товаров: морковь (1,5%), гречневую крупу (0,8%), муку (0,7%), молоко (0,5%), мясо кур (0,2%), рис, говядину, соль и сахар (0,1%). Снижение цен отмечается в 10 областях. Наиболее значительное – в Мангистауской (0,4%) и Павлодарской (0,3%).

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков озвучил ход контрактации раннего урожая в регионах. Акиматы заключили форвардные контракты на ранние овощи на июнь-июль в объеме 37 тыс. тонн. Он подчеркнул, что до 1 августа регионам необходимо профинансировать сельхозпроизводителей в рамках форвардного закупа осеннего урожая, чтобы фермеры своевременно получили льготные средства.