Социологическое исследование, проведенное среди 1000 респондентов, позволило взглянуть на 2025 год не только через эмоциональную призму, но и через практические изменения, которые люди ежедневно ощущают в своей жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный аналитический центр

Данные показывают: реформы в ключевых сферах стали заметны большинству граждан.

Цифровизация стала одним из главных достижений года

За последние годы цифровые государственные услуги становились все более доступными, и в 2025 году граждане оценили их влияние очень высоко:

81% респондентов согласны или скорее согласны с тем, что благодаря цифровизации «решать повседневные вопросы стало удобнее».

Это не просто показатель эффективности технологий – это отражение того, насколько цифровые сервисы вошли в повседневную практику.

Граждане фиксируют улучшения в инфраструктуре

Еще один важный показатель – восприятие модернизации инфраструктуры. Казахстанцы традиционно чувствительны к вопросам тепла, воды и коммунального обслуживания, и данные исследования показывают позитивный сдвиг:

75% считают, что в 2025 году принимались реальные меры по исправлению ситуации с изношенными сетями.

Этот результат демонстрирует, что инфраструктурные работы – часто «невидимые» для широкой аудитории – стали действительно заметны в повседневной жизни.

Социальная справедливость: возвращенные активы работают на людей

Респонденты также отметили влияние одного из ключевых направлений государственной политики – использование возвращенных активов для строительства социальных объектов.

57% казахстанцев согласны или скорее согласны, что таких объектов становится больше.

Когда люди видят рядом построенные школы, больницы и другие социальные объекты, то политика справедливости приобретает более видимый социальный эффект. Однако заметная доля затруднившихся с ответом (15%) говорит о том, что тема требует дополнительного информирования общества: многие знают о самой политике возврата активов, но не всегда связывают конкретные объекты с этим источником финансирования.