Изменятся ли цены на ГСМ в Казахстане, ответили в Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков ответил, планируется ли повышать стоимость ГСМ в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Этот вопрос, безусловно, важный и волнует всех граждан. Но на ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году посмотрим», – сообщил на брифинге в СЦК Болат Акчулаков.

Между тем, по его словам, «плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у ведомства также нет».