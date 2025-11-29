О роли проекта, нацеленного на воспитание казахстанцев, чувствующих красоту родного языка и этнический колорит, рассказали авторы проекта – супруги Адиль Хакимулы и Гульнара Орынбайкызы.

Авторы инициативы говорят, что Anshi bala karaoke – вспомогательный инструмент в системе дошкольного и школьного образования, поскольку посредством него можно не только формировать любовь к истории, культуре и традициям казахского народа, но и повышать у детей уровень знания государственного языка. Идея соз­дания национального проекта в этом направлении, как вспоминает Адиль Хакимулы, родилась отнюдь не спонтанно, а стала ответом на современные вызовы.

– Моя супруга Гульнара почти двадцать лет работает в сфере образования. Она преподаватель вокала и прекрасно понимает, как важно развивать у ребенка не только музыкальный слух, но и чувство национальной идентичности. Но на школьных концертах мы все чаще слышим иностранные мелодии, казахских песен не хватает. Из этой простой, но глубокой мысли родилась идея: писать и систематически представлять качественные, развивающие песни для детей на казахском языке. Так начался путь Anshi bala karaoke: от небольшой студии энтузиастов до полноценного образовательного проекта с мобильным приложением, youtube-каналом и тысячами подписчиков, – рассказывает Адиль Хакимулы.

Как и любой масштабный проект, на этапе воплощения в жизнь Anshi bala karaoke столкнулся с трудностями. Инициаторы обращались к спонсорам, в государственные органы, искали поддерж­ку. Иногда казалось, что двери закрыты даже там, откуда должно исходить понимание в первую очередь. Но авторы идеи не сдавались: благодаря их настойчивости и правильным намерениям нашлись люди, разделяющие их чаяния, – предприниматели, меценаты, педагоги. Результат не заставил себя долго ждать. На данный момент в приложении более 200 песен и минусовок («Жан атам», «Тәуелсіз ел ұраны», «Бақытты балалық» и другие), записанных в профессио­нальных студиях. В планах – довес­ти количество песен до тысячи и более.

– Мобильное приложение Anshi bala karaoke имеет десктопную версию для Windows, что позволяет работать с программой не только в телефоне, но и на компьютере или интерактивной доске. Интерфейс оптимизирован для больших экранов, управление возможно с помощью мыши, тачпада или стилуса. Это делает приложение удобным для использования учителями на уроках, поскольку можно открывать материа­лы, демонстрировать упражнения и взаимодействовать с учениками прямо с интерактивной панели, – детально знакомят с проектом собеседники.

Педагоги уже активно используют материалы проекта на уроках вокала и музыки. На youtube-канале Anshi bala karaoke (youtube.com⁄@balakaraoke_kz) на сегодняшний день более 17 тыс. подписчиков, и это число только растет. Родители делятся видео, где их дети поют дома перед экранами смартфонов, а воспитатели устраи­вают тематические концерты в детских садах. Для того чтобы привлечь еще больше внимания, команда проекта организовала республиканский конкурс песен Anshi bala 2025. С 15 октяб­ря по 20 декабря ведется регистрация заявок. Финалис­ты же встретятся на гала-концерте в Астане.

Планы у создателей проекта масштабные: превратить Anshi bala karaoke в международную образовательную платформу, благодаря которой пользователи со всего мира смогут изучать казахский язык, культуру и традиции через музыку. В ближайшие годы команда намерена увеличить количество песен, добавить обучающие модули и игровые форматы, которые помогут детям осваивать язык в увлекательной форме.

– Детский контент в нашей стране, к сожалению, развивается медленно, особенно на казахском языке, а качество готовой продукции оставляет желать лучшего. В социальных сетях наблюдается сильный уклон в сторону развлечений и негативной информации. Большинство детей проводят свободное время за играми. Родители не до конца осознают, какое влия­ние оказывают на психику детей нефильтрованные приложения и различные платформы. По моему мнению, надо создавать интересные интеллектуальные игры, короткие и яркие анимации, несущие положительную информацию. Считаю, что непонятных мультяшных героев следует заменить на исторических батыров и патриотов страны. Культуру и этику, хороший вкус нужно прививать с раннего возраста, – уверены Адиль Хакимулы и Гульнара Орынбайкызы.

Отметим, что проект уже вызвал интерес у известных деятелей культуры и искусства. Среди его сторонников – лауреат Государственной премии, народный артист Казахстана Шахимардан Абилов. Интерес со стороны выдающихся деятелей вдохновляет авторов и придает им уверенности. Однако без поддержки со стороны других представителей интеллигенции, дея­телей искусства и общест­венников не обойтись. Супруги верят, что их труд оценят высоко и не оставят без должного внимания. В этом деле, как говорится, без единства и сплочения не обойтись, поскольку вопросы пропаганды национальных инициатив и идей требуют всеобщего продвижения.

Резюмируя, скажем: Anshi bala karaoke – современный, духовно и образовательно значимый проект, вносящий вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие национальной культуры. Главное, чтобы это понимали в обществе, отдавая предпочтение отечественному продукту, где собраны напевы и голоса Великой степи.