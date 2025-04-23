Известные хирурги мира провели в Алматы операции в прямом эфире

Здравоохранение
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Врачи и специалисты из разных регионов Казахстана и зарубежья наблюдали за 15 высокотехнологичными операциями в прямом эфире с подробными комментариями от ведущих экспертов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Алматы прошли международные мастер-классы Live-surgery, ставшие одним из ключевых событий III Международной научно-практической конференции «Салауатты ұрпақ – Қазақстан болашағы».

Операции проводились на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы. 

В числе операций — редкие вмешательства по сохранению матки при приращении плаценты, малоинвазивные технологии V-NOTES, фетоскопическая лазерная коагуляция сосудов у плода-акардиуса на сроке 18 недель, а также сложнейшие случаи хирургии врожденных пороков сердца у детей, проведенные совместно с итальянскими коллегами. 

Такие мастер-классы становятся важным элементом практического обучения казахстанских специалистов и обмена опытом на международном уровне, отметили в Минздраве.

Конференция объединила более 600 участников из числа ведущих врачей, ученых и экспертов из Казахстана, России, Индии, Италии, Китая, Израиля и др. 

Программа мероприятия охватила 7 ключевых направлений — от акушерства и гинекологии до ультразвуковой диагностики и медицинской генетики. 

С основным докладом на площадке форума выступила директор  Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы Гулнар Нурланова. Академик НАН РК Вячеслав Локшин представил доклад об использовании искусственного интеллекта в репродуктологии. 

Профессор РАН Роман Шмаков (МОНИИАГ, Москва) осветил тему тромбоэмболических осложнений в акушерстве, а профессор Рена Зинченко (МГНЦ им. Бочкова, Москва) — вопросы диагностики наследственных заболеваний в педиатрии. Кандидат медицинских наук Елена Андреева (МОНИИАГ) рассказала о возможностях ультразвукового исследования для раннего выявления аномалий плода. Профессор Альбаро из клиники Валье-де-Лили (Колумбия) выступил с докладом по методам остановки послеродового кровотечения, а Шарбель Саэд (Agilent Technologies, Франция) — по современным геномным технологиям.

Конференция стала не только платформой для обмена медицинскими знаниями, но и подтверждением высокого уровня развития в области охраны здоровья матери и ребенка в Казахстане.

Фото: Минздрав

#операции #прямой эфир #хирурги

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