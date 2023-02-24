Известный казахстанский музыкант погиб в Таиланде
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Скончался известный казахстанский музыкант Darkhan Juzz (Дархан Джунусбеков). Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
«По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков. Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде», – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Консул на связи с родными погибшего. Ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан, дополнил Смадияров.
Darkhan Juzz – казахстанский хип-хоп исполнитель, автор песен, саунд-продюсер. Ему принадлежат популярные композиции «Ең сұлу», «Қалдырма мені», «Күн мен айым».