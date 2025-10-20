Ему было 84 года

Фото: пресс-служба МКИ

Соболезнования в связи с кончиной Юрия Аравина в соцсетях выразила министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства отметила, что казахстанская культура понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «Отан», член Союза композиторов Республики Казахстан, профессор Юрий Аравин.

Для нашей страны имя Юрия Петровича значило очень много. Он был одним из самых известных популяризаторов казахской народной музыки. Он выступил инициатором многочисленных фольклорных экспедиций, в ходе которых были восстановлены и переложены древние музыкальные произведения.