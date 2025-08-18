В селе Николаевка в Костанайской области на протяжении многих лет существовала проблема с питьевой водой. Теперь благодаря инициативе партии AMANAT в населённом пункте будет запущена централизованная система водоснабжения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Её строительство планируется завершить в ноябре этого года. С ходом работ ознакомились заместитель Председателя Мажилиса Альберт Рау и депутат Еркин Абил.

На сегодня объект стоимостью 1,3 млрд тенге готов уже на 50%. Проложены 11 км сетей, полностью установлены все колодцы, смонтированы насосные станции, завершены сварочные и электротехнические работы.Проект позволит обеспечить водой всё население района Беимбета Майлина.

Как отметил вице-спикер Мажилиса Альберт Рау, обеспечение чистой питьевой водой всех населённых пунктов страны на 100% – один из ключевых пунктов предвыборной программы партии AMANAT.

«Каждый год члены нашей фракции в Мажилисе добиваются включения десятков аулов в бюджетные планы по проектам водоснабжения. В 700 аулахводы не было вообще, и сегодня мы видим конкретный результат этой работы. Благодаря настойчивой позиции нашей партии удалось привлечь дополнительные средства из специального государственного фонда. Деньги, изъятые у коррупционеров, первоначально шли только на строительство школ, но мы напрямую ставили вопросы перед Правительством, добиваясь приоритета для проектов, связанных с жизнью людей. В результате стало возможным построить водопроводы в сотнях сёл по всей стране. Перед нами стоят большие задачи. Помимо питьевой воды, люди ждут строительства новых спортзалов, клубов, социальных объектов. Однако на первом месте – вопрос питьевой воды. Мы вместе с акиматами и маслихатами будем контролировать, чтобы каждый тенге расходовался строго по назначению», – поделился Альберт Рау.

Представители местных властей и подрядных организаций отчитались перед депутатами по обеспечению своевременного подключения жителей к системе водоснабжения. Также был рассмотрен график работ по каждому объекту водоснабжения.