Послание Главы государства – важнейший документ, представляющий новые задачи по дальнейшей демократизации политической системы страны.

Особо хотел бы остановиться на мерах, связанных с переходом от суперпрезидентской формы управления государством к президентской республике с сильным Парламентом.

Усиление Парламента выражается прежде всего в изменившемся порядке избрания Мажилиса. То есть представительство в депутатском корпусе будет формироваться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. В случае принятия соответствующих поправок в Конституцию Казахстана и ряд законов («О выборах», «О парламенте и его статусе» и так далее) избиратели получат возможность голосовать не только за партии, по спискам которых обладателями депутатских мандатов станут 70% мажилисменов, но и за конкретных людей, известных регио­нальному электорату.

30% депутатов, избранных по мажоритарной системе, – это кандидаты, за которых проголосовало население конкретных регионов. Они наделяются правом императивного мандата, то есть в Мажилисе такие народные избранники будут представлять не только интересы избравших их людей, проживающих в конкретном избирательном округе, но и всего Казахстана.

Заслуживает внимания предложение наделить Сенат правом одобрять⁄не одобрять законопроекты, принятые Мажилисом. Согласно действующей на сегодня конституционной норме (пункт 4 статьи 61 Основного закона), именно нижняя палата одобряет законопроект, а верхняя принимает законы, которые затем идут на подпись Президенту. Теперь эту норму предлагается изменить. Значит, полномочия Мажилиса расширятся, а Сената – сузятся.

Но это только на первый взгляд, потому что в случае неодобрения Сенатом принятый Мажилисом закон может и не вступить в законную силу. Таким образом, укрепляется принцип сдержек и противовесов, который в последние годы был сильно разбалансирован из-за поглощения представительной власти сильной президентской вертикалью.

Модернизация коснется и так называемой президентской квоты в Парламенте. Сегодня в Сенат Главой государства назначаются 15 депутатов, в Мажилис 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Президентом принято решение убрать квоту АНК в нижней палате, сократить число президентских назначений в Сенат до 10 человек, в число которых войдут и 5 представителей, рекомендованных ассамблеей. Данная мера продиктована тем, что среди населения бытует мнение, будто назначаемые Президентом депутаты – это что-то вроде наблюдательного или контрольного органа в Парламенте.

На самом деле эти люди представляют отдельные направления региональной национальной политики, и 10 человек для отражения всего спектра проблем на административно-этническом поле вполне достаточно.

То есть провозглашенный Главой государства тезис «лучше меньше, да лучше» получает реальное воплощение.

После Послания поступают вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы Ассамблеи народа Казахстана. Люди интересуются, а необходима ли нам АНК? Приводят аргументы, что она никак не проявила себя во время январских событий, не смогла предот­вратить погромы и так далее. Но те трагические события были вызваны вовсе не этническим или межнациональными проблемами, а совсем другими причинами.

Поэтому на данном этапе развития Казахстана отказываться от ассамблеи преждевременно. Тем более что наша политическая система должна развиваться не революционно, а эволюционно, о чем раньше говорил Первый Президент, и эту преемственность Глава государства Касым-Жомарт Токаев сохраняет.

Критиковать АНК, конечно, можно, но рубить сплеча и полностью упразднять представительство ассамблеи в Сенате Глава государства не предлагает, и это совершенно правильное решение.

Продолжая тему переформатирования функций Парламента, замечу, что в качестве дополнительных противовесов Сенату предоставляется право давать согласие на назначение Президентом председателя Высшего судебного совета, а также главы Конституционного суда. Мажилис же получит право два раза в год заслушивать председателя Высшей аудиторской палаты, в которую преобразуется Счетный комитет.

Изменения коснутся и процедур регистрации политических партий. Сегодня, чтобы зарегистрироваться, политобъединению необходимо иметь 20 тыс. членов. При этом численность региональных представительств должна составлять не менее 600 членов.

Филиалы партии должны быть сформированы во всех административно-территориальных единицах в течение полугода, а учредительный съезд должен состояться в течение двух месяцев.

Такие организационные барьеры служили серьезным препятствием для регистрации новых партий и, соответственно, их прохождения в Парламент. Поэтому предлагается регистрационный порог снизить с 20 тыс. до 5 тыс. членов, регистрационные представительства уменьшаются с 600 до 200 человек, предоставляется более длительное время для проведения учредительного съезда и формирования филиалов.

Инициативы, озвученные Президентом, должны сформировать новую политическую культуру в стране и в конечном итоге укрепить взаимодейст­вие и доверие между всеми ветвями власти и народом.