К сельскому врачу – с великим уважением

В области Жетысу для решения проблемы дефицита медицинских кадров с текущего года выплачиваются подъемные, сообщили в пресс-службе акима области. Теперь врачи, прибывающие в регион, получают по 10 млн тенге, если они будут работать в сельской местности, и по 5 млн тенге при условии работы в городе. В прошлом году дефицит врачебных кадров в регионе удалось снизить на 8%. А с начала текущего года в область прибыли уже почти 80 специалистов.

– По инициативе акима области Бейбита Исабаева было принято решение выплачивать единовременные подъемные для прив­лечения профессиональных медицинских кадров, – проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Арман Джансенгиров. – В этом году на эти цели выделено 595 миллионов тенге. На данном этапе девяти врачам, прибывшим в сельскую местность, выплачено по 10 миллионов тенге, а 16 врачам, выбравшим город, – по 5 миллионов тенге. До конца года планируем выплатить подъемные еще 45 врачам, принятым на работу с июля по октябрь текущего года. Отмечу, правда, что получить данную поддержку можно при условии успешного прохождения трехмесячного испытательного срока. А проработать затем в медучреждении регио­на необходимо пять лет. На данном этапе нам не хватает 186 специалистов, до конца года этот дефицит спадет.

Молодой специа­лист Елдар Мухаметжан – врач общей практики в селах Сырымбет и Жетысу. Он всегда мечтал лечить людей. И в 2014 году поступил на учебу в Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова в Алматы. Окончив его в 2021 году, получил степень врача общей практики, после чего продолжил обучение в резидентуре по специальности «анестезиолог-реаниматолог». В текущем году после ее завершения получил сертификат врача и по данной специальности.

– В годы учебы я работал в Алматы фельд­шером бригады скорой помощи, последние три года – в городской поликлинике № 4 врачом общей практики, – вспоминает Елдар. – Сначала мы вместе с супругой Расикой, а она тоже врач, терапевт, хотели продолжить деятельность по спе­циальности резидентуры, но так как в данный период в селах страны дефицит кадров, а именно врачей общей практики, главный врач Центральной районной больницы Ескельдинского района Сауле Кусмолданова предложила работать нам здесь, и мы согласились. Работаем в этом районе с августа текущего года, все нас устраивает.

Особенно, приз­нается Елдар Мухаметжан, по душе ему сельские жители.

– Они ответственные, выполняют все назначения врача, – отмечает доктор.

К тому же в области Жетысу самая красивая в Казах­стане природа, целебный горный воздух и много натуральных продуктов.

Молодой человек не скрывает, что выбрал этот регион для работы еще и потому, что именно здесь областной акимат оказывает весомую поддержку врачебным специа­листам, выделяя подъемные в размере сразу 10 млн тенге. Переезд того стоит! И для молодой семьи эти деньги – хорошее подспорье для дальнейшей покупки собственного жилья.

Работы, конечно, много. В селе Сырымбет проживают порядка 1 700 человек, в селе Жетысу, что совсем рядом с Сырымбетом, – 1 980 жителей. В двух сельских амбулаториях врач принимает пациентов по графику ежедневно. И получает, кстати, не только зарплату, но и искреннюю благодарность людей: тот, кто жил в сельской местности, знает, как это важно, чтобы в небольшом населенном пункте был свой грамотный доктор.

– Елдар Кайнаржанович приехал работать в наше село относительно недавно, но уже показал себя как хороший специалист, – делится жительница села Сырымбет Юлия Свинцова. – Это молодой, приятный и очень грамотный человек. Всегда нас выслушает, сделает назначение, при необходимости даст направление в райцентр. Хотелось бы, чтобы он задержался у нас подольше, ведь мы так нуждаемся в хороших врачах. Хочу обратиться и к нашим жителям, чтобы ценили труд работников системы здравоохранения. Руководство ЦРБ пригласило к нам отличного врача, наша задача – не потерять такого специалиста.

В Центральной районной больнице Ескельдинского района области Жетысу работает еще один молодой специалист – врач общей практики Ботагоз Касенова, выпускница Казахстанско-российского медицинского университета города Алматы.

Ботагоз родилась и выросла в Талдыкоргане, а окончив школу, сразу же поступила в медицинский колледж. По окончании, в 2015 году, решила получать высшее образование, но два года подряд не могла поступить на грант. Это девушку не остановило, и с третьей попытки она все же стала студенткой медвуза.

Сейчас она уже окончила университет, а перед тем, как прошлым летом получить диплом, приняла участие в ярмарке вакансий, которую организовали на базе того же университета, где Ботагоз училась.

– В этот день я познакомилась со Светланой Наурызбаевой, она – заместитель главного врача Ескельдинской центральной районной больницы, – рассказывает Ботагоз Касенова. – В первую очередь она меня поразила своей человечностью, искренностью. Мы долго с ней беседовали, она рассказала о коллективе, также мы говорили о жизни. И если раньше я думала продолжать учебу дальше, то тут твердо решила, что буду набираться опыта именно в этом медицинском учреждении – Ескельдинской ЦРБ.

Начала работать Ботагоз в июле.

– Я пришла на работу, когда стояла пора отпусков, нас было всего два врача общей практики, и перед нами – бесконечный поток пациентов, – улыбается девушка. – Сначала было немножко страшно, но благодаря поддержке коллектива я поняла, что не ошиблась с выбором рабочего места. Приходилось вести прием, даже не отлучаясь на обеденный перерыв, но наши медицинские сестры, заботясь о нас, приносили еду. Это так трогательно и не забудется никогда. Главное в работе – это здоровая атмосфера в коллективе, где я ценю заботу и поддержку каждого.