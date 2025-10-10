К вопросу о заторах на границе

Анвар Ахметов

Вчера вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел оперативное совещание с участием руководителей госорганов, Пограничной службы, Министерства иностранных дел, Комитета миграционной службы МВД, заместителей акимов приграничных регионов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Темой обсуждения, по сообщению пресс-службы руководителя Правительства, стала ситуация со скоплением грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в Российскую Федерацию и жалобами водителей в связи с действием новых норм миграционного законодательства РФ.

Следует напомнить, что с 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. Эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют союзное государство. Таким образом, нахождение водителя в Беларуси также засчитывается как пребывание в России, что значительно сокращает допустимый срок его нахождения.

Данная норма действует для большинства безвизовых стран, включая Казахстан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и другие. В то же время, как уточнили в Пограничной службе КНБ, срок пребывания не учитывается, если иностранный гражданин оформил разрешительные документы, такие как вид на жительство, разрешение или заявление на временное проживание. В таких случаях лимит приостанавливается.

В Казахстане аналогичные требования по пребыванию иностранных граждан без регистрации составляют 90 дней в течение полугода и не применяются к водителям, выполняющим международные грузовые и автобусные рейсы, что соответствует международной практике.

Ситуацию усугубило начало рейдовых мероприятий, проводимых с сентября этого года со стороны России по выявлению серого импорта. Из-за дополнительных проверок увеличилось время досмотра грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска.

Казахстанская сторона в этой связи уже ведет переговоры с российскими коллегами на различных уровнях. Так, 7 октября Серик Жумангарин обозначил этот вопрос на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Стороны выразили готовность совместно и оперативно урегулировать возникшие трудности. В ЕЭК направлено официальное обращение о признании сложившейся ситуации барьером, препятствующим внешней торговле. Этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября – на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.

Добавим, что на границе Казахстана с Россией действуют 30 автомобильных пунктов пропуска. В 2024 году через них прошли 14,3 млн человек, 3 млн легковых и 2 млн грузовых автомобилей. Крупнейшими пунктами пропуска для грузового автотранспорта являются Сырым, Кайрак, Жайсан, Косак, Ауыл, Курмангазы и Жана жол.

#граница #Правительство #совещание #пробки

