Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Предполагается, что это позволит избежать повторной травматизации и исключит необходимость обращения в разные учреждения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По всей стране откроются специализированные кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия, где поддержка несовершеннолетним будет оказываться комплексно по принципу «одного окна», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным министерства, в условиях, дружественных к ребенку, он сможет получить полный спектр услуг - от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса в присутствии профильных специалистов. Это позволит избежать повторной травматизации и исключит необходимость обращения в разные учреждения.

Нововведение предусмотрено Законом РК «О профилактике правонарушений», подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года. Норма вступает в силу со 2 марта 2026 года.

В ближайшее время будут утверждены правила деятельности кабинетов, после чего их поэтапное открытие планируется в регионах страны.

Также в рамках закона разработаны Правила выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу или ставшим свидетелями насилия.

Документ определяет порядок выявления таких детей, оказания им помощи и алгоритмы взаимодействия государственных органов, организаций образования, контакт-центра 111, Уполномоченного по правам ребёнка и региональных уполномоченных для оперативного межведомственного реагирования и своевременной комплексной поддержки несовершеннолетних.

#дети #пострадавшие #насилие #помощь #кабинеты

