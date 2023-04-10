Качество жизни в селах улучшат в Казахстане: Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий

Правительство, Экономика
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В реализацию указа главы государства Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Концепция направлена на раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ. В рамках нее предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан. Отметим, указ о разработке данной концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента РК.

Основной акцент в документе сделан на комплексной модернизации 3,5 тысячи сельских населенных пунктов (СНП) с высоким потенциалом развития, где проживают порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Такие населенные пункты станут новыми точками экономического роста за счет создания благоприятных условий для работы и проживания людей.

Одной из главных целей станет формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это подразумевает строительство новых школ и медицинских объектов, обеспечение бесперебойного водо- и электроснабжения, широкополосного доступа к Интернету и спутниковой связи, повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов – библиотек, клубов, музеев и кинотеатров, спортивных сооружений, открытие центров обслуживания населения и так далее.

Для активизации жилищного строительства будет продолжена работа по подведению инженерных коммуникаций к новым земельным участкам. При этом затраты работодателей, построивших своим работникам жилища в сельских населенных пунктах, будут субсидироваться в размере 50% от стоимости введенного в эксплуатацию дома площадью не более 100 квадратных метров.

Для повышения безопасности проживания в сельской местности проведут работу по строительству современных участковых пунктов полиции, внедрению в районных центрах видеонаблюдения, установлению в селах пешеходных переходов и скотопрогонных зон, созданию разрешенных и оборудованных мест для купания.

Наряду с этим особое внимание будет уделено развитию приграничных сельских населенных пунктов. В частности, благодаря обновлению инфраструктуры и обеспечению основных услуг планируется снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей и придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов в целом. Вместе с тем будет рассмотрена возможность введения надбавки к заработной плате жителям приграничных сельских округов трудодефицитных регионов.

В рамках концепции также предусмотрены системные меры по улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, введению в оборот новых орошаемых участков, реконструкции существующих и строительству новых водохранилищ, повышению урожайности, диверсификации культур и так далее.

Что касается повышения доходов сельчан, то этот вопрос планируется решать путем активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. Так, объединение мелких хозяйств и организация сельхозкооперативов позволят фермерам сокращать затраты на семена, удобрения, ГСМ, корма, агротехнические и ветеринарные услуги, повышать объемы произведенной продукции за счет совместного использования земельных участков, сельхозтехники, ирригационных и дренажных систем, а также иметь стабильный сбыт произведенных товаров без посредников.

В целом такой подход будет способствовать развитию бизнес-среды и формированию на селе рыночной, транспортной и логистической инфраструктуры. Кроме того, за счет расширения направлений деятельности появятся новые рабочие места и сократится отток молодых кадров.

Одним из инструментов станет проект «Ауыл аманаты», в рамках которого будет обеспечиваться льготное микрокредитование личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых, формирование сервисно-сбытовых кооперативов, лизинг техники, оборудования и так далее. Также на селе планируется поддерживать импортозамещающие инвестиционные проекты по основным видам продуктов питания. В частности, будет масштабирован опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестпроектов в АПК.

Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы предусматривает и целый ряд других мер, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению разноплановой господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экологической безопасности и так далее. Подробнее об этом можно прочитать в тексте концепции.

Ожидается, что в результате ее реализации доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%. Вместе с тем обеспеченность СНП услугами водоснабжения составит 100%, охват Интернетом – 97%, доля местных дорог в нормативном состоянии – 95%. В сельской местности будет осуществлен ввод 655 объектов здравоохранения, 183 школ и 100 спортивных сооружений. Будет построено и отремонтировано 650 объектов культуры.

Справочно: по данным Бюро национальной статистики, на начало 2023 года в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, в которых проживают 38,2% населения страны, или 7,5 млн человек.

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