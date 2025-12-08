Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане

Пожары
166
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пожар оперативно удалось локализовать, а затем полностью потушить, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кадры с места происшествия, где спасатели работали по повышенному рангу, появились в соцсетях и пабликах.

«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным, в столичном районе Байконур по ул. Амангельды Иманова произошло возгорание в недействующем трехэтажном здании - загорелось пристроенное недействущее кафе и наружная обшивка здания. От теплового воздействия пострадал рядом стоящий грузовой автомобиль. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала», — говорится в информации МЧС. 

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС работали по повышенному рангу при тушении пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.

 

#Астана #МЧС #пожар #кинотеатр #кафе

Популярное

Все
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
Грязная вода затопила Лувр в Париже
McDonald's выпустил рождественский ролик, полностью сделанный ИИ
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении обмена поездами
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
В Атырауской области охота обернулась трагедией
Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Спасатели СКО создали собственный ствол для тушения электро…
Пожаров – меньше, спасенных – больше
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 чело…
94 человека стали жертвами пожара в ЖК в Гонконге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]