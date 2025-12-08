Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кадры с места происшествия, где спасатели работали по повышенному рангу, появились в соцсетях и пабликах.

«Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. По уточненным данным, в столичном районе Байконур по ул. Амангельды Иманова произошло возгорание в недействующем трехэтажном здании - загорелось пристроенное недействущее кафе и наружная обшивка здания. От теплового воздействия пострадал рядом стоящий грузовой автомобиль. Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала», — говорится в информации МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС работали по повышенному рангу при тушении пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.